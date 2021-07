Según un relevamiento realizado por Canal 10, la baja en el precio de la carne vacuna es mínima a pesar de las medidas que impuso el gobierno nacional, impidiendo la exportación para lograr un descenso en su valor

"La gente consume cerdo y pollo durante la semana y los fines de semana se da el gustito con la carne (de vaca)", indicó un experto vendedor de una carnicería del Mercado Norte en declaraciones a la Crónica del Mediodía.

"Esta semana ha aflojado un poquito el precio de la carne. No ha llegado al precio previo a esta disposición del cierre de las exportaciones, pero ha bajado un poquito", indicó el carnicero, quien añadió que según su estimación, durante "esta semana va a empezar a haber un pequeño retroceso en los precios"."

"El 17 de mayo subió un 10% y ahora será un 3% lo que ha bajado esta última semana", sostuvo. Además, agregó que el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina ha descendido muchísimo: "Este año estamos en 47 kilos per cápita año y el histórico es 60 kilos".

Hay mucha incertidumbre en el sector, debido al fluctuante comportamiento de los clientes en pandemia y normas nacionales. "Cada vez que sale una nueva normativa te marea, está todo el mundo como muy mareado. No sabés cuándo vas a vender, cuándo no vas a vender, es medio imprevisible. Hay veces que te angustia porque ya no sabés qué pedir al frigorífico. Es complicado", sostuvo el entrevistado.

Por último indicó que según sus estimaciones, va a haber una bajada en el precio de la carne vacuna en los próximos dos meses, pero en el verano lo vamos a sufrir, porque va a haber un aumento de precios por falta de novillos o por falta de interés en engordar", concluyó.