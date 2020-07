En el medio del conflicto de la UTA, donde este martes se había llegado a un "principio de acuerdo" con la Municipalidad y las empresas de transporte, este miércoles denunciaron incumplimiento por lo que el paro no se levantaría el jueves, salvo que se resuelva el conflicto.

Dudas en torno al acuerdo UTA-Municipalidad: denuncian incumplimiento

Por su parte, el intendente de la ciudad, Martín Llaryora, señaló que en caso de no levantarse la medida de fuerza "tomaremos las medidas para las que nos faculta la ley de emergencia”.

En mandatario indicó, en diálogo con Cadena 3 que "no se cayó el acuerdo, estoy charlando con (representantes de la empresa) Coniferal, y (los colectivos) estarían saliendo a la tarde, al igual que Tamse, es un tema de Ersa y Aucor”.

De este modo sostuvo que “aquellos que incumplen el acuerdo y no salen, a través de la ordenanza de emergencia, yo puedo tomar acciones pertinentes; no podemos ser rehenes de ningún grupo tanto empresarial como de trabajadores”.

E insistió: “No tenemos que intimar nada, si no salís tenemos que actuar, no se puede tener de rehenes a los cordobeses por capricho de uno o de otro; si no salen tomaremos las medidas del caso que nos faculta la ordenanza de emergencia con todos los cordobeses como testigos”.