En la ciudad de Córdoba, como en el resto de los grandes aglomerados del país, los contagios de Covid19 avanzan exponencialmente, y en consecuencia, cada vez es más difícil la situación en los hospitales para atender la demanda de camas críticas.

Si bien, tanto la provincia como la ciudad tuvieron una adhesión parcial y "aggiornada" a las restricciones decretadas por el gobierno nacional hasta el 30 de abril, las luces de alerta se están encendiendo y no se descarta prolongar las restricciones vigentes, en un intento por frenar la imparable "segunda ola" de coronavirus.

En este marco, el intendente Martín Llaryora se refirió a un eventual cierre de actividades, asegurando que "Vamos a tomar la definición que sea para cuidar la vida de los vecinos".

"Estamos en un momento crítico, con agotamiento social y debemos redoblar el esfuerzo", sostuvo el jefe comunal, y apuntó a la responsabilidad social.

"Hoy está claro que nosotros no tenemos la complejidad en materia de casos, y la verdad que el gran trabajo que se hizo de tener muchas más camas críticas nos permite hoy poder defender una educación presencial, poder defender la actividad económica, pero nosotros tenemos claro que por sobre todo vamos a cuidar la vida de nuestra gente", manifestó el funcionario en declaraciones a radio Pulxo.

En referencia a volver a una cuarentena estricta Llaryora dijo que "si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer", e insistió en la importancia de defender la vida: "no duden que lo vamos a hacer, tomando el costo político que tengamos que tomar".

La falta de conciencia de los jóvenes:

El tema de los jóvenes es complejo, según indicó el intendente, ya que persiste la idea que la enfermedad no los va a afectar, "entonces no se cuidan, no se hisopan", y llegan al sistema de salud cuando el cuadro es ya crítico, declaró Llaryora, e hizo referencia a las fiestas clandestinas.

"Continuamos clausurando fiestas clandestinas, hemos hecho denuncias penales, hemos elevado as ordenanzas para castigarlas con más fuerza, no sólo el que la organiza, sino el que presta el lugar en donde se haga", resaltó el intendente, y remarcó: "hay una idea que papá Estado te tiene que resolver todo, pero quién es el responsable?" preguntó retóricamente Llaryora haciendo alusión a la responsabilidad social.