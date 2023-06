Los escenarios por sellos según las últimas encuestas nacionales antes del cierre de precandidaturas

El sello Frente de Todos (FDT) se reconvierte en “Unión por la Patria” (UP), Juntos por el Cambio mantiene el sello JXC, el peronismo no K se inscribe como “Hacemos por Nuestro País”, la izquierda confirma su frente con el sello que venía utilizando y lo propio sucede con La Libertad Avanza (LLA).

A la espera de las próximas encuestas con los sellos y las precandidaturas que inscriban a fines de esta semana, resulta oportuno repasar cómo llega cada fuerza en las últimas mediciones nacionales. Hay muchos matices: según Management & Fit, JXC alcanza 32,2% de intención de voto y el FDT 30,1%; LLA queda lejos, en la mitad de caudal de las dos principales fuerzas (15,3%), en tanto el peronismo no K roza 8% y el FIT 5%, con casi 8% de indecisos (gráfico arriba).

La brecha de 2,1 puntos porcentuales arroja un empate técnico por el liderazgo entre las dos listas principales, perfilando una incipiente polarización que rompe el panorama de tres cuartos que veíamos en otros estudios.

La última medición de Aresco también muestra a Juntos y el FDT disputando la primacía con una ventaja de 2,3 pp a favor de la fuerza opositora (nuevo empate técnico), pero en este caso LLA trepa a 25,5% de intención de voto y se acerca a la pelea mayor. El peronismo federal disputa en empate técnico el cuarto lugar con la izquierda (3,3% y 2,2%, respectivamente, brecha de 1,1 pp estadísticamente no significativa) y los indecisos rozan el 4% (gráfico arriba).

La última encuesta de Opina mide a dos niveles. Primero indaga si votaría a un candidato favorable al actual gobierno o a la oposición: la tendencia favorable al oficialismo alcanza 32%, mientras que la opositora lo duplica (66%), con pocos indecisos (apenas 2%; gráfico arriba).

Al medir por espacios, se perfila un triple empate técnico entre JXC y el FDT (ambos con 29%) y LLA (26%), y un nuevo empate técnico entre el peronismo federal y el FIT, ambos en 4%, con el mismo caudal de indecisos y 3% de voto en blanco (gráfico abajo). Aquí, a diferencia de mediciones anteriores, ninguna fuerza supera el umbral del 30%.

Consultora IPD muestra un empate técnico entre JXC (28%) vs FDT (27%), a los libertarios rezagados (18%) y nuevo empate técnico entre el FIT y el peronismo no K (6% vs 5%, respectivamente), con 11% de indecisos y 4% de voto en blanco (gráfico abajo). De nuevo, el liderazgo aparece disputado entre las dos fuerzas principales en una situación de polarización debilitada por una tercera lista cerca del umbral del 20% (LLA) y un cuarto puesto en discusión.

Consultora Tendencias reporta el panorama menos polarizado y más parejo: JXC y el FDT en torno al 23%, LLA en casi 20%, FIT casi 7% y el peronismo federal roza el 3%, con 5,2% de indecisos y un voto en blanco en el nivel pico de esta serie de mediciones: 15,1% (gráfico abajo).

Taquion reporta una ventaja de 6,6 pp a favor de JXC sobre el FDT y una brecha de apenas 2,8 pp del oficialismo sobre LLA; el peronismo no K roza el 5% y la izquierda el 3%. Casi 9% votaría en blanco y 17,5% dice que no votaría o podría anular o impugnar su voto (gráfico abajo).

El promedio de estas mediciones de intención de voto por sellos arroja las siguientes claves:

Se perfila un empate técnico entre JXC (28,2%) y el oficialismo (26%) La tendencia está mucho menos polarizada que en 2019, pues LLA alcanza un promedio de 21,1%, mientras que hace cuatro años la tercera fuerza no llegó al 10% El cuarto puesto lo disputan el peronismo no K (un promedio de 4,8%) y el FIT (media de 4,1%) El voto en blanco/a ninguno alcanza un promedio de 6,2% Los indecisos llegan a una media de 7,8%.

Finalmente, Taquión agrega un dato fresco: el cambio de marca oficialista generó 61% de emociones negativas en redes sociales vs 29% de reacciones positivas (gráfico arriba), guarismo que se ubica en el orden de magnitud de su voto promedio y coincide con la voluntad de que UP gane las elecciones según el último informe de Giacobbe (gráfico abajo). Así, ese “rebranding” no resta potencia al oficialismo.