Entrevista a Oscar González - Radio Universidad - by cba24n.com.ar

Todos los legisladores y autoridades de la Legislatura cordobesa sufrirán una rebaja salarial en el cobro de sus haberes de abril, en sintonía con lo anunciado ayer por funcionarios de la Provincia.

“No hay dudas de que nosotros también vamos a acompañar la medida del Poder Ejecutivo, esto ya está hablado, lo hemos conversado ayer con el vicegobernador que preside la legislatura y hoy vamos a tener una reunión con los jefes de todos los bloques para terminar de definirlo”, indicó Oscar González, presidente provisorio del cuerpo a Radio Universidad.

González aseguró que, aunque aún no se definieron los detalles, sí hay una clara decisión para hacerlo con la idea de aplicar estos recortes para “preservar los salarios más bajos y los sueldos de los agentes de salud y de las fuerzas de seguridad”.

“Aún no está definida bien la modalidad, pero sí está la decisión de aplicar un recorte en los salarios del mes de abril para los sueldos superiores de la Administración Pública. Estamos hablando naturalmente de los cargos políticos. Aún no están definidos los porcentajes exactos, pero me animo a adelantar que en los cargos jerárquicos el recorte va a ser holgadamente superior al 30%”, anticipó González.

Por otra parte, el legislador oficialista explicó que no se sabe si la medida se extenderá más allá del sueldo de abril “ya que se trata de una situación muy compleja y en estos casos las decisiones se van tomando paulatinamente siguiendo el curso de los acontecimientos”.