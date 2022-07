Luego de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, uno de los referentes de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez, brindó su opinión sobre la crisis que azotó al gobierno nacional esta semana: "Es un panorama extremadamente complejo. Veo un presidente con muchísima debilidad interna".

Según el senador, a Alberto Fernández "le designaron una ministra totalmente ideologizada con una mirada totalmente distinta a la que tenía el anterior ministro" y pidió estar atentos a "cómo se expresan los mercados y los sectores económicos".

"Esta es una funcionaria fuertemente vinculada al sector más ideologizado del gobierno, una militante de La Cámpora. La puso Cristina, no Daniel Scioli", arremetió Juez en declaraciones a Canal 10. Aunque era funcionaria del Ministerio del Interior -que tiene a Wado de Pedro como ministro-, el orígen político de Batakis no está en la organización que conduce el hijo de la vicepresidenta. Ante la repregunta sobre este punto, Juez insistió y dijo que "con tres o cuatro tuits de ella en los últimos 60 días te vas a dar cuenta dónde está ubicada". Aclaró que lo suyo "no es macartismo, es una definición".

"Es una mujer que tenia una mirada totalmente distinta a la que tenia Guzmán", repitió Juez, y mostró su preocupación respecto a que considera a Batakis "una mujer que se ha planteado claramente en sintonía con Cristina: que el déficit fiscal no es producto de la sobreemisión". Más allá de que todavía no comenzó su gestión, Juez mostró su rechazo previo a la designación: "Todo el mundo esperaba que fuera en otro sentido al que se terminó concretando".

Críticas al peronismo

Consultado sobre la actitud que adoptó la oposición ante la crisis del oficialismo, Juez sostuvo que se manifestaron "con respeto y moderación".

Luego, hizo una llamativa crítica -teniendo en cuenta su origen- al rol histórico del peronismo: "Intentamos estar a la altura de la circunstancia, cosa que no sucedería si le tocara gobernar a un gobierno de un signo que no fuera el Partido Justicialista. Claramente la historia de la Argentina muestra que la reacción siempre fue contraria a la que hemos adoptado nosotros".

Por último, reveló que dentro de los distintos sectores de la oposición están "en contacto permanente". "Ojalá no se enojen: la alianza de gobierno tiene una interna feroz. Si no lo resuelven, nada de lo que hagan los ciudadanos comunes o la oposición puede resolver el problema. Es una interna sin cuartel".