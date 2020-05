El diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, se manifestó en contra de la imputación de los dos médicos del geriátrico Santa Lucía, de Saldán.

"Solamente en una cabeza muy enferma se le puede ocurrir imputar a los médicos y responsabilizarlos por querer contagiar una enfermedad infecto contagiosa", señaló.

Así, en diálogo con Pensavalle Informa, por radio Universidad, Juez dijo que la decisión del fiscal Godoy es un "espanto", una "irracionalidad" y "una torpeza que solamente puede responder a una directiva política porque en el medio de una pandemia, acusar los médicos, a los únicos que te cuidan, que están en la trinchera, no pasa en ningún lugar del mundo", vinculándolo con el TSJ y la Fiscalía General de la Provincia.

El legislador continuó: "Alguien debería decirle al gobernador que tiene que hacerse responsable, poner la cara. No puede poner a un grupo de tipos que no tienen ninguna responsabilidad, ningún conocimiento del tema, manejando todas las cuestiones en la provincia, hasta las judiciales porque el Tribunal está de feria".

Y continuó hablando de "bochorno" y "vergüenza". "El Gobernador debería pedirle disculpas a los dos médicos y a toda la comunidad", dijo.

El diputado también apuntó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE): "Todo el poder al COE, dijo el Gobernador", y calificó que este organismo tiene "incapacidad supina".

El legislador se jactó de haber consultado a "infectólogos y virólogos" quienes informaron que el Hospital Italiano, nosocomio donde se derivó a los adultos mayores del Geriátrico Santa Lucía de Saldán era "el peor de los hospitales para trasladarlos".

Tirando la piedra, Juez manifestó: "Hay una seguidilla de información en la que no me quiero prender que tiene que ver con la cuestión propia del negocio de la salud pública y vinculaciones políticas muy estrechas, pero no voy a hablar de ese tema".

"Estamos 70 días atrás de lo que está el mundo", en materia de pandemia, por lo que consideró que lo primero que se debía haber controlado eran los geriátricos, para evitar los picos de contagios en la ciudad de Córdoba.