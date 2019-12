El diputado nacional Luis Juez participó del conversatorio de fin de año de Entre Nosotros Rebeca.

El dirigente de Juntos por el Cambio habló sobre política municipal, provincial y nacional.

Reunión con Martín Llaryora

Antes de asumir la intendencia, trascendió que Martín Llaryora se reunió con Luis Juez para hablar sobre el futuro de la Municipalidad de Córdoba.

"Fue una muy buena reunión. Una reunión que teníamos expectativas cero, pero terminamos a las 3 menos cuarto de la madrugada charlando de todas las cuestiones", comentó Juez.

En el encuentro, contó Juez, hablaron sobre los desafíos y la situación del gobierno municipal. "Es una ciudad que está mal, que está complicada. Vos sabés que Ramón (Mestre) ha edulcorado algunas cosas, pero la realidad es contundente", le había dicho Juez al nuevo intendente.

Sobre las próximas elecciones a gobernador en 2023, Juez le había dicho a Llaryora: "vos sabés que como intendente de Córdoba y pensando que vas a hacer una buena gestión, nos vamos a ver las caras en 2023 y nos vamos a cagar a sopapos para ver quien es el nuevo gobernador".

Encuentro con Schiaretti

El exintendente de Córdoba también contó que se reunió con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Juez relató que se puso a disposición del gobernador. Según el dirigente, le había dicho a Schiaretti: "vos sabés que salvo el episodio de la noche del 2 de septiembre de 2007 donde me choreaste la elección, yo tengo con vos siembre una buena relación".

Oposición

Sobre el paquete de medidas que el presidente Alberto Fernández presentará al Congreso, dijo que se alineará a lo que decida Juntos por el Cambio.

"Yo no voy a hacer nada que no haga mi bloque. Lo voy a discutir primero. Seguramente vamos a bajar, dar quórum y dar el debate. Claramente no nos vamos a dejar arrear", comentó.

Además, el dirigente del Frente Cívico aclaró su postura sobre pertenecer a un espacio con dirigentes radicales cuando él es peronista.

"En la vida política o te convertís en una pyme y te dedicas toda tu vida al salvataje personal o alguna vez intentas disputar poder. Siempre dije que es más importante los valores que la ideología", explicó.

Y remarcó: "me voy morir siendo hincha de Talleres y peronista. Está en mi génesis".

Su relación con Macri

"Con el tipo fui construyendo en lo personal una relación rara. Cuando se iba alejando cada vez más del poder, mejor relación construía en lo personal. Mi relación con Macri terminó en un lugar óptimo", expresó Juez.

Sobre el papel de Mauricio Macri como jefe de la oposición, comentó: "Yo tengo mis dudas. Pero el dueño de los votos es Mauricio Macri".

Y remarcó: "Si el va a ser el jefe de la oposición es un tema que él deberá construir".