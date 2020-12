El diputado cordobés Luis Juez se expresó esta noche en la Cámara en la discusión por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En tal sentido, comenzó diciendo que es "un tipo que busca derechos", y eso lo hizo perder las elecciones a gobernador en Córdoba.

"Cuando llega esta discusión yo no quiero pelearme con nadie. Porque, ¿cómo negarme a darle derechos a las compañeras que hace años vienen luchando? Pero acá hay dos derechos en oposición", señaló.

"Tenemos una cuestión de raigambre constitucional que no la vamos a solucionar en esta votación", manifestó. Como un hombre de derecho, quiero decir que no se conquistan derechos quitando otros. Así que no tengo ninguna posibilidad de acompañar esta ley", finalizó.