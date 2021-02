El contexto lo marcan apariciones esporádicas en los últimos catorce meses, y la novedad del lanzamiento de su libro "Primer tiempo".

Y vía redes sociales, Mauricio Macri se sumó a las críticas por el 'vacunatorio VIP' en el Ministerio de Salud de la Nación.

Adujo repudiar privilegios " para amigos y partidarios" y compartir "la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".

A propósito, remarcó: " Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".