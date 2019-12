El 3 de diciembre, una semana antes de dejar la gobernación, María Eugenia Vidal citó a los medios para hacer su balance de gestión y sorprendió al anunciar la actualización del Fondo del Conurbano.

Sin embargo, nada más se supo sobre la forma o el monto con el que la Casa Rosada resarciría a la Provincia, que tras recuperar el Fondo del Conurbano con el consenso fiscal de 2017 vio cómo la inflación le licuaba las sumas comprometidas para 2018 ($21 mil millones) y 2019 ($44 mil millones).

A su turno, el sucesor de Vidal al frente del distrito más grande y poblado del país, Axel Kicillof, durante su discurso de asunción, el gobernador fue categórico: “La Provincia depende más de recursos externos que vienen de Nación que de sus propios recursos y a eso se agrega que se le prometió a la provincia un fondo del conurbano que se iba a actualizar y no se actualizó”, sentenció el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Para contrastar los dichos del gobernador, funcionarios de Macri y de Vidal hicieron circular una copia del convenio rubricado entre ambas partes con la actualización del monto: $20.536 millones.

La cifra es prácticamente la misma que a fines de 2018 la entonces gobernadora reclamó al entonces Presidente. Vidal presionaba por $19 mil millones, cuando se preveía una inflación anual cercana al 30 por ciento, mucho menor al 55 por ciento con el que terminará diciembre.

Kicillof, sin embargo, no podrá echar mano a esos recursos. La transferencia de la partida se utilizó para cancelar un adelanto del Tesoro -un convenio de asistencia financiera- a la Provincia en mayo pasado.

El convenio 1007 lleva las firmas del ex jefe de Gabinete Marcos Peña y de la ex ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley, quien reemplazó al ministro de Hacienda Hernán Lacunza, que se excusó porque en sus tiempos como ministro de Vidal había iniciado el reclamo para la actualización. Por la Provincia firmó la ex gobernadora.

Entre los considerandos, se explicita el compromiso asumido en el Consenso Fiscal -también criticado por Kicillof- para que a partir de 2020, el Fondo del Conurbano se actualice por inflación. Por esa razón, los funcionarios macristas y vidalistas necesitaban que para el año próximo se incluyera en el cálculo el fondo actualizado. “El Estado compromete sus mayores esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar la gestión pública; incluyendo la ampliación del Presupuesto 2020 a los fines de mantener el valor real de la compensación a la Provincia relacionada con el Fondo del Conurbano”, señala el documento.

El flamante gobernador es lapidario para referirse a la situación financiera de la Provincia. "Vos podes tener un millón de pesos en la mesa de luz e irte a dormir tranquilo, pero si para tener eso no pagaste ni la cuota de la casa, ni la cuota del auto, ni el colegio de los pibes, ni la nafta, ni el supermercado ni los servicios, cuando te levantes al otro día lo que debés sigue siendo lo mismo. Sobreactuaron una situación, pero los problemas quedaron todos", razonó en un diálogo con periodistas.

Fuente: Clarín