Macri viajó luego de un contacto estrecho

El ex presidente se fue a Europa tras la reunión con un diputado que dio positivo de Covid

El ex presidente Mauricio Macri viajó este domingo rumbo a Europa tras haber participado de una reunión con un diputado nacional que dio positivo de coronavirus y en un escenario de plena tensión e incertidumbre por el armado de las listas opositoras.

Según pudo saber NA, el ex mandatario embarcó junto a su mujer Juliana Awada y la hija de ambos Antonia, rumbo a España con un PCR negativo que se realizó.

Cerca del ex mandatario señalan que la reunión que Macri tuvo con el diputado que dio positivo de Covid-19, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se realizó cumpliendo los distanciamientos pertinentes y en un ambiente ventilado.

Por eso motivo, el ex presidente consideró que no es contacto estrecho de López, aunque otros participantes de la reunión decidieron aislarse preventivamente.

Macri presentó el PCR negativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y embarcó en un vuelo de la Aerolínea Iberia España.

De esta manera, el fundador del PRO dejó el país para viajar al Viejo Continente en plena tensión interna por el armado de las listas opositoras, donde el liderazgo de Macri está puesto en discusión.

Según consultó este medio, el ex mandatario presentará su libro en algunas localidades, en tanto que se tomaría un mes de descanso en Europa.

El viaje de Macri se contradice con algunas declaraciones del ex mandatario en entrevistas recientes, en las que dijo que las elecciones venideras serán cruciales para el futuro de la Argentina.

"Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", sentenció.

Mientras que pidió a todos los dirigentes tener una generosidad y "no poner los proyectos personales por delante en este momento", porque en los próximos comicios "no se define el 23", aunque agregó que "no hay 23 sin 21".

Fuente: NA