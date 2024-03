El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que habrá más despidos y desvinculaciones en organismos y áreas del Estado Nacional, en el marco de la “batalla” que la gestión a cargo de Javier Milei está dando en contra del “empleo militante”.

El conferencia de prensa, el funcionario descartó que esté ya definido el número de personas que serán apartadas de sus puestos de trabajo. Lo hizo al ser consultado por un periodista que pidió confirmar si es real que esa cifra podría elevarse hasta los 70 mil agentes. Adorni insistió que la cifra no se conoce y que tampoco podrían conocerla los gremios cuando todavía se analiza la situación de cada área, en las que se está realizando un “trabajo puntilloso y quirúrgico” para analizar todos los casos.

En ese sentido, el vocero aclaró que “nadie que esté trabajando y que esté siendo útil para el Estado, es decir para la gente, se le va a dar de baja al contrato”. “Nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo, no veo por qué deba haber preocupación”, insistió.

Por el contrario, aclaró: “Nosotros estamos en contra del empleo militante, que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina y le hace mucho daño al empleado que efectivamente trabaja y cada día de su vida, que se levanta para darlo todo en cada una de las áreas del Estado, a quien se lo ha muchas veces ninguneado y maltratado”, remarcó.

“Quien no trabaja, quien tiene el empleo por haber sido militante o que esté en un lugar donde no preste funciones se lo va a desvincular y es el trabajo que se está haciendo de manera muy puntillosa muy quirúrgica para que nadie que tenga que seguir en su puesto quede apartado” , abundó.

En el mismo sentido afirmó que “el contribuyente no tiene que pagar por empleo militante, por empleo improductivo, por empleo que no es empleo, que es simplemente ocupa un espacio para llevarse a fin de mes una retribución que no le corresponde”.

“Bajas va a haber, no se cuántas”, reiteró Adorni ante la insistencia del periodista que demandó un número sobre estas salidas.

En la misma respuesta, Adorni descartó que haya un instructivo para que las autoridades o mandos medios puedan poner en marcha un plan de despidos en el Gobierno , como también trascendió.

“El instructivo no responde a ningún funcionario del Gobierno”, dijo al descartar que haya un instrumento oficial para tal fin.

Nueva conformación para la Corte Suprema

En otro orden, el vocero confirmó que enviarán los pliegos correspondientes para completar cargos vacantes en el máximo órgano judicial, algo que será comunicado oficialmente “en las próximas horas”.

"Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito: en las próximas horas estará publicado”, dijo ante el pedido de precisiones de los periodistas presentes.