Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, cuestionó las prohibiciones a las reuniones familiares.

"Hay prohibiciones que en la política o los anuncios tienen sentido pero en la realidad no. Hay que hacerle entender al ciudadano que la responsabilidad sanitaria es su responsabilidad también", afirmó en Entre Nosotros Rebeca.

Y agregó: "No puede ser el punto de partida de las decisiones creer que la ciudadanía no entiende la circunstancia y que son todos torpes y no se saben cuidar. Me parece que hay una postura del Estado en su conjunto de ver al ciudadano como un problema cuando en verdad tenemos que pensarlo como parte de la solución".

El intendente también reconoció que no tiene capacidad para prohibir las reuniones sociales. "Si puedo evitar las grandes aglomeraciones de personas. Y se tomaron decisiones que no se entienden", aclaró.

Este domingo 6 de septiembre se habilitaron las reuniones sociales en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la autorización de las reuniones se realizarán cada semana en relación a la situación epidemiológica.