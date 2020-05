Fue un miércoles tenso en la ciudad de Córdoba luego de que el Gobierno de la Provincia ingresara un proyecto de reforma previsional a la Legislatura. Sin previo aviso, la oposición se sorprendió con la propuesta y se posicionó en contra casi instantáneamente.

Aunque fue aprobado, desde los partidos opositores dejaron en claro que se trató de una falta de respeto y una actitud de desprecio al sistema republicano. María Rosa Marcone, legisladora de Encuentro Vecinal, planteó que el proyecto estaba lleno de errores.

"No tuvimos tiempo ni de leerlo", lamentó la legisladora, y agregó: "Al ver la presentación me di cuenta que era imposible acompañarlo". Además, aseguró que no es cierto lo que dice el oficialismo en cuanto a que no se trata de un recorte a los jubilados.

"Nosotros sabemos que el problema era grande porque el doctor García Elorrio viene trabajando con el presidente de la Caja y asociaciones de jubilados. Pero nunca nos dieron una respuesta. Ahora porque gobiernan dicen que es algo urgente; es una falta de respeto", precisó Marcone.