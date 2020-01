El diputado radical Mario Negri cuestionó las declaraciones realizadas por Mauricio Macri y Jaime Durán Barba.

“Yo les decía ‘Cuidado, que yo conozco los mercados. Un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda’. Pero me decían ‘No, tranquilo’”, había dicho Mauricio Macri en Villa La Angostura durante una reunión con dirigentes del PRO.

Negri dijo al respecto: “Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo. Es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver".

Por otro lado, el asesor ecuatoriano Durán Barba había declarado que Cristina Fernández es "la mujer más brillante de la historia argentina".

El radical cordobés respondió a Radio Mitre: “es un consultor que no puede hablar por sus consultados, le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria”