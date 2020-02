El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, estuve sobre el final de la semana en Córdoba y visitó los hoteles de la Unidad Turística de Embalse. Lamentó la desidia y el descuido en que los encontró.

"La verdad es que me voy con una sensación encontrada. No había venido nunca a Embalse y lo que es innegable y cautivador es la belleza de los hoteles. Es un lugar extraordinario, las construcciones son maravillosas, con áreas comunes que son hermosísimas. Pero, por otro lado, la tristeza ante la situación de abandono, desidia, descuido en que los he encontrado”, expresó el funcionario.

Vinimos a conocer el estado de la Unidad Turística Embalse, un lugar icónico del turismo social, con sus trabajadores y trabajadoras.



Ante ellos, asumimos el compromiso de trabajar interministerialmente con mucho ingenio y creatividad para volver a ponerlo en valor. pic.twitter.com/3myXjvheEh — Matías Lammens (@MatiasLammens) February 7, 2020

De todas formas, aseguró que junto a los trabajadores y trabajadoras del lugar se pusieron de acuerdo para volver a poner en valor los edificios y la zona. Durante las tres horas de visita, también mantuvo reuniones con autoridades municipales locales e intendentes del valle.

“El turismo será uno de los grandes ejes dinamizadores de la economía de los próximos años. Hemos tomado una decisión política de emprender con mucho entusiasmo la puesta en valor tanto de los hoteles de Embalse como de Chapadmalal”, aseguró el ex presidente de San Lorenzo.