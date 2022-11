El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, volvió a agitar la interna de la coalición oficialista. En una extensísima conversación en "El Método Rebord", Kirchner remarcó que "no hay lugar" para hacer planteos dentro del frente del que forma parte y reiteró el pedido para que se amplíe la discusión interna.

"Cuando vos vas a debatir este tipo de cosas no es para cumplir, es para resolver", lanzó, en un dardo dirigido al presidente Alberto Fernández, y añadió que hay "una bicicleta constante" que lo terminó alejando del mandatario.

"Los problemas de Argentina son muy grandes para una mesa tan chica. Tenemos que ampliar, tiene que haber más discusión. Obviamente a veces la discusión toma un cariz complejo. Y Cristina es brava también, y encima es mina. Algunos hombres se ponen muy inestables ante eso", graficó el referente camporista. Además, dijo que "Alberto conoce su caracter desde hace mucho tiempo" por lo que no puede desconocerlo ahora.

Máximo desechó la posibilidad de participar personalmente en esa mesa de debate y que prefiere "ayudar desde otro lugar". "Que esté Cristina, que esté Massa, que estén Daer, Pérsico, Wado. Yo ni quiero estar. Pero creo que tiene que haber un lugar para debatir las cosas", advirtió. Destacó a los gobernadores e intendentes del Frente de Todos y sostuvo que el espacio tiene "un recurso dirigencial que puede rendir mucho más de lo que rinde hoy".

El diputado no dejó de lado los reproches personales al presidente y recordó con ironía sus declaraciones contra el kirchnerismo en el período 2008-2018: "Estamos hablando de diez añitos. Hubo grandes hits". "Nos dicen sectarios a nosotros. Tenemos que bajar todos un poquito un cambio y sentarnos a discutir porque en el medio está el destino de la gente. La responsabilidad nuestra es que la gente viva mejor", analizó.

En esa dirección, dijo que si se hubiera pensado en términos de nombres propios la candidatura de 2019, la historia hubiera sido distinta. "Mi planteo, de hecho, era otro: que la candidata sea Cristina. La que tiene y tuvo razón es ella porque se ganó", planteó en relación a la decisión de su madre de designar como candidato a Alberto Fernández.

El FMI, ¿criminal?

Para Máximo Kirchner el acuerdo del FMI con Argentina "es criminal". "No está bien, es irracional, no es práctico. Cuando mirás la curva de vencimientos no hay cuestión práctica en su conformación. Es impagable, está hecho para no pagarlo", enfatizó, y dijo que "si está hecho para no pagarlo es porque te van a ir sacando cada vez más cosas".

"Si era un préstamo político se le debía dar una solución política y estuvo alejado de la manera en que se resolvió. No se puede decir que todo está bárbaro y que la historia dirá quién generó el problema y quién lo resolvió", fustigó Kirchner, y se preguntó: "Después del acuerdo, ¿mejoramos o empeoramos? Están los números".

Elogios a Riquelme

Vestido con una campera de Racing, días después del triunfo académico sobre Boca en el Trofeo de Campeones, Máximo se metió en cuestiones deportivas entre risas: "Festejé cuando vi cómo se enojaron. Cuando vi a los jugadores de Boca muy enojados dije 'ah, querían ganar'". Pero luego contó que le gustó "que a Riquelme le haya ido bien después de todo lo que lo maltrató la prensa".

"Un tipo que ganó los títulos que está ganando como dirigente, que le dio tanto a Boca jugando al fútbol, un jugador tremendo. Es mal arreado, se le plantó a Macri. Lo hizo como lo hizo Bianchi en su momento. Había más debate en Boca que en el PRO. Me gusta que le vaya bien a Riquelme", se posicionó.