Una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por facturación apócrifa tiene sus repercusiones en el ámbito político de Mendiolaza.

En medio de la investigación ya hay dos intendentes imputados. Uno es Cayetano Canto, intendente de Saldán. El otro, Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza. Desde la oposición del Tribunal de Cuentas mendiolacense piden que el Concejo Deliberante sesione de manera urgente.

La tribuna Ángela Alessio afirma que el Concejo Deliberante tiene que poner en funcionamiento el artículo 112 de la ley provincial 8.102, que regula el funcionamiento municipal para ejidos que no hayan dictado Carta Orgánica propia. Allí se determina que cuando existe un procesamiento legal contra un funcionario o empleado municipal debe ser suspendido. De existir sentencia firme, debería ser destituido.

Alessio expresó que corresponde "licencia por parte del intendente, dada la gravedad de la acusación de este juicio y dados los antecedentes que ya tiene el intendente, con una causa penal el año pasado. Por el lado de lo que me compete como tribuna de cuentas de la oposición, he solicitado una sesión urgente para hoy para el resguardo y análisis de la documentación bajo custodia en el Tribunal de Cuentas en los períodos y fechas que la Justicia está determinando que son los más complejos, que son abril y agosto de 2019", detalló.

La tribuna de cuentas asumió el cargo en diciembre de 2019 y desde entonces notó "documentación faltante con respecto a contratos, o contratos mal hechos o mal redactados. Ese tipo de irregularidades se fueron solucionando en algunos casos, en otros todavía no. En lo que tiene que ver con las facturas falsas, el procedimiento es que al Tribunal de Cuentas le llegan las órdenes de pago con las facturas correspondientes que han sido analizadas anteriormente por la secretaría de Contaduría. El análisis exhaustivo de las facturas y su legitimación lo hace otro sector, que se supone ya ha controlado. Como no hemos tenido esa posibilidad de ver las facturas en el período que no era tribuna de cuentas es por lo que solicité la sesión urgente, que fue denegada ayer", aseguró.

De todos modos, el Concejo sesionará en la mañana del lunes respecto de la situación que devino de la investigación penal. "No solamente fueron las fuerzas políticas las que exigieron que se cumpla con la ley sino que también hay organizaciones sociales y territoriales de Mendiolaza que se manifestaron por su parte", destacó la tribuna.

"Esto es la punta de un iceberg"

El fiscal federal Enrique Senestrari confirmó que el viernes se levantó el secreto de sumario en la investigación por facturas apócrifas de Afip, evasión fiscal y otras maniobras fraudulentas, y dijo que tal vez lo que se está investigando constituya la punta de un iceberg.

"La mayor importancia que tiene esta investigación es el hallazgo de una veta de la economía ilegal del país, que la delincuencia ha encontrado, que siempre va encontrando las fallas en el sistema de control del Estado y aprovechándose de eso para generar ganancias ilegales sin trabajar", aseguró el fiscal.

Senestrari afirmó que en este caso se valieron de un sistema de facturas electrónicas, sumado a una trama de sociedades anónimas simplificadas, para generar "un sistema de ganancias monstruosas".

"La gran cosa que puede tener esta investigación es que se descubre una red de usinas de facturas que seguramente está en todo el país. Me animo a decir que si se ponen a investigar las distintas provincias, van a encontrar redes similares a esta. Esto es una punta de un iceberg", remarcó.