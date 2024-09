Desde Casa Rosada dejaron trascender este martes que Javier Milei quiere presentarse ante el Congreso para realizar la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 ante los representantes legislativos que deberán votarlo.

El deseo del presidente se funda, según fuentes del gobierno nacional, en que se trataría de una oportunidad para "generar una nueva cultura política con relación a las cuentas públicas” y para provocar un impacto mediático ante un escenario hostil para el oficialismo.

También, se especula que su exposición sea extensa, similar a la que dio el pasado 1º de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. De concretarse, la fecha prevista por para la presentación sería el lunes 16 de septiembre.

Luego de atravesar algunas derrotas legislativas en la última semana, el Gobierno no descarta la posibilidad de que el Congreso no apruebe el Presupuesto 2025. En ese caso, desde el Poder Ejecutivo ya piensan en prorrogar el actual presupuesto que es, nada más y nada menos, que el asignado para 2023. Considerando la política de ajuste que desarrolla Luis Caputo y Javier Milei, al oficialismo no le desagrada adoptar esta opción y culpar a la oposición.