Evo Morales confirmó que "renució a su candidatura presidencia" y no descartó asilarse en la Argentina.

"Quiero decir que nos robaron ese triunfo. Mi gran delito es ser indio y sobre todo haber nacionalizado los recursos naturales, como los hidrocarburos", expresó a Página 12.

Y agregó: "Voy a hacer todo lo posible por pacificar Bolivia. Renuncio a la candidatura aunque yo estaba habilitado para presentarme como candidato a Presidente. No estoy haciendo un reclamo. Digo que renuncio para que no haya más muertos, ni más agresiones".

Sobre un posible asilo en Argentina, tras la asunción de Alberto Fernández como presidente, dijo: "No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron".

https://www.cba24n.com.ar/los-hijos-de-evo-morales-llegarian-esta-tarde-a-argentina/