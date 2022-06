Al encabezar la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad de Río Cuarto, este último jueves, el gobernador jujeño y precandidato presidencial Gerardo Morales volvió a expresar que la alianza debe -incluso- sumar espacios que no tengan un vinculación ideológica directa con el partido centenario de la Unión Cívica Radical. Dijo allí, y repitió también en los pasillos del Multimedio SRT, su deseo de que se sumen a la alianza más peronistas, de cara a las presidenciales de 2023.

El perfil de los peronistas que Morales y la coalición tienen en mente es identificable: Miguel Ángel Pichetto, Ramón Puerta y otros referentes provinciales que, con variantes, se presentan bajo el paraguas de Peronistas Republicanos. Se trata en este caso de peronistas que se han ido del PJ hace tiempo; en el caso de Pichetto, fue el encargado del cronograma y la acción en el Senado durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Ver también: Juez: "El próximo gobernador de la provincia tiene que ser de Juntos por el Cambio"

La campaña comenzó y los sellos partidarios ejecutan sus dinámicas para ir depurando y confeccionando listas, midiendo candidatos. Morales llegó al programa Alfil TV (Canal 10, viernes 20 horas) acompañado por el exintendente de Córdoba Ramón Javier Mestre y el concejal de la UCR Lucas Balian.

- Está recorriendo el país como precandidato presidencial. No ha descartado, sino más bien estimula, la sumatoria a JxC de dirigentes peronistas. ¿Qué tipo de gobierno proyecta? ¿Cuáles son las bases para que puedan convivir en una administración peronistas, radicales y los halcones del pro?

Morales- Recorriendo el país en mi doble condición de presidente del partido (UCR) y como precandidato presidencial. Tuvimos una jornada muy buena en Córdoba, abordando temas como narcotráfico y políticas sociales. Creo que Juntos por el Cambio tiene que consolidarse con una fuerte presencia del radicalismo. Sería bueno que nuestra alianza pueda abrirse más a sectores con los que tengamos coincidencias programáticas. Ya hemos incorporado a nuestro espacio el Peronismo Republicano: Pichetto, Puerta, y otros dirigentes.

Tenemos que salir de la grieta y buscar el diálogo, inclusive con sectores con los que estamos en fuerzas políticas diferentes.

- Este sábado Milei estará en Córdoba, continuando con su intento de armado nacional. Se especula que, en la provincia de Córdoba y en el país, el “libertario” le quitaría votos por derecha a JxC. ¿En qué proporción cree que puede afectar a JxC el armado nacional de Milei?

Morales- En todo caso, me preocupa que hagamos el papel del Frente de Todos. Hay que tener cuidado con llegar amontonados. Creo que no hay que tratar de llegar al gobierno sólo por llegar. Incorporar sectores que están en las antípodas de nuestra ideología sería tomar atajos.

Si llegamos a gobernar es bueno que lleguemos con un programa.

- Ha repetido su deseo de terminar con la grieta, apostar por el diálogo. Más allá de eso, ¿qué medidas o políticas concretas tiene en mente para aliviar o intervenir en problemas tan urgentes como la inflación y la economía en general?

Morales- La primera condición es que haya una fuerza política que sea sólida. Un gobierno que tenga liderazgo, que tenga capacidad de gestión y que no tenga la fractura que tiene el FdT: gastan energía en pelearse en vez de poner la energía para solucionar los problemas del país. Lo primero que hay que hacer es acomodar la macroeconomía, algo que va a llevar tiempo. Buscar el equilibrio fiscal, lo que también va a llevar tiempo. Y, sobre todo, poner en marcha medidas que trasciendan los gobiernos. Diseñar un masterplan energético, de inversiones productivas, de desarrollo tecnológico que se proyecten a 10 o 15 años. Si no hacemos eso el país no va a resolver sus problemas. Y, principalmente, debemos terminar con la grieta.

-Su gestión provincial marcó el camino para producir cannabis, un proyecto público-privado que es punta en Latinoamérica. ¿Cuáles son los próximos pasos para continuar con la expansión de una industria que puede aportar gran cantidad de divisas y soluciones sanitarias?

Morales- Estamos con 35 hectáreas, proyectando inversiones para poder trabajar sobre 200. Tenemos un laboratorio a escala industrial y estamos esperando la autorización de ANMAT, que posiblemente estará en un par de semanas, y desde ese momento vamos a poder vender el producto farmacéutico en todo el país y en otros países también.

Ver también: Aceite de cannabis: la producción más grande de Latinoamérica está en Argentina