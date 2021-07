El senador nacional Carlos Alberto "Lole" Reutemann murió este martes en el Sanatorio de Santa Fe, donde permanecía internado desde el 30 de mayo pasado. Tenía 79 años.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, informó esta tarde Cora, hija de “Lole”.

Su carrera política

En el año 1991, a los 49 años, tras una carrera destacada en el automovilismo nacional e internacional y paralelamente a sus actividades en el sector privado como productor agropecuario, Carlos Alberto Reutemann inició su actividad política en el Partido Justicialista, de la mano del ex presidente Carlos Menem.

Ese mismo año se consagró gobernador de la provincia de Santa Fe, cuyo cargo ejerció hasta 1995.

En 1994 fue elegido Convencional Constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional.

Al finalizar su gestión en la primera magistratura de la provincia fue electo como senador de la Nación por primera vez, por el período 1995 - 2001, pero en 1999 dejó su banca en el Congreso Nacional tras haber triunfado en las elecciones provinciales para gobernador de Santa Fe , donde cumplió su segundo mandato constitucional entre los años 1999 y 2003.

En abril de 2003, una trágica inundación en la ciudad de Santa Fe causó 23 muertos reconocidos por el gobierno (114 según algunos vecinos), y más de 130.000 damnificados, por lo que Reutemann fue denunciado penalmente debido a su actuación al frente de la provincia. La acusación comprendió los delitos de homicidio por medio catastrófico y desvío de fondos, entre otros.

Senador de la Nación por 22 años

Luego de su paso por el Senado entre 1995 y 1999, el 7 de septiembre de 2003 fue nuevamente electo para ocupar un escaño en la Cámara Alta, el cual asume el 10 de diciembre de ese mismo año con mandato hasta el 10 de diciembre de 2009.

Cabe recordar que 17 de julio de 2008, cuando se votó el proyecto de retenciones móviles agrarias que fue desempatado por el ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, el senador Reutemann presentó un proyecto alternativo con dictamen de minoría de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Su iniciativa no fue tratada, pero su voto no acompañó al proyecto presentado por el gobierno de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El 17 de febrero de 2009, conformó el Bloque Parlamentario "Santa Fe Federal " el cual presidió hasta su fallecimiento.

En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, fue elegido nuevamente como senador de la Nación por la provincia de Santa Fe, con mandato hasta 2015. A principios de ese año, se alejó del Justicialismo y formó una alianza con Propuesta Republicana, apoyando la candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales y fue reelegido senador por Cambiemos con mandato hasta 2021

Desde 2015, Reutemann continuó conformando el bloque Santa Fe Federal, acompañando generalmente en las votaciones a Juntos por el Cambio.

Cargos partidarios que ocupó:

1993-1996:

- Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe.

- Congreso Provincial del Partido Justicialista

- Congreso Nacional del Partido Justicialista

1996-2004

- Congreso Provincial del Partido Justicialista

- Congreso Nacional del Partido Justicialista

2004 a la fecha:

- Congreso Provincial del Partido Justicialista