Oficialismo y oposición a un año de las PASO 2023 en las encuestas nacionales

Con el ingreso de Sergio Massa como ministro de Economía de una cartera unificada, el Gobierno nacional frenó la crisis política que se abrió con la renuncia de Martín Guzmán a principios de julio.

Aunque el horizonte económico aún no se despejó, ese reordenamiento del oficialismo estabilizó algunos indicadores clave para el Frente de Todos (FDT) de cara a la carrera electoral 2023, que en 12 meses vería un primer hito con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto.

Así, en el promedio de las últimas encuestas nacionales la gestión presidencial de Alberto Fernández alcanza una aprobación de 27% contra una desaprobación de 70%, lo que ubica a dos estudios recientes como los más representativos de la serie. Uno de ellos es la última medición de Zuban Córdoba & Asociados, que arroja 27,5% de aprobación vs 71,4% de desaprobación (gráfico arriba).

En la otra medición, realizada en este caso por CB Consultora, la aprobación de gestión alcanza 26,7% vs una desaprobación de 69,2% (gráfico arriba). Las diferencias entre los resultados de ambas encuestas no son estadísticamente significativas y las variables rondan los valores promedio apuntados.

La intención de voto del oficialismo también parece haberse estabilizado en niveles en torno al 27%, con más/menos el margen de error muestral promedio. Según la última encuesta nacional realizada por las consultoras Proyección y Equis, el FDT alcanza 28,3% vs 25,5% de Juntos por el Cambio (JXC). Avanza Libertad llega a 14% y el Frente de Izquierda a 2,5%. Casi 8% votaría en blanco/impugnado, y 22% es indeciso (gráfico arriba).

En tanto, según CB el caudal oficialista ronda el 24%, vs 34,5% de JXC y 14,5% de Javier Milei; casi 5% votaría a otra fuerza, casi 7% no votaría o lo haría en blanco, y 15,3% ns/nc (gráfico arriba). Repasando el promedio de las últimas 10 mediciones, el FDT ronda 27% vs 31% de JXC, lo que arroja una leve ventaja de 4 puntos porcentuales para la alianza opositora que no llega a ser estadísticamente significativa y queda cerca de un empate técnico.

Con todo, la ventaja opositora se amplía en el análisis de la variable pisos y techos electorales: allí, tres figuras de la oposición (Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei) alcanzan o superan el umbral del 40% de techo, mientras que otras dos (Mauricio Macri y Facundo Manes) se ubican apenas por encima del 35%.

Las dos figuras más competitivas del FDT son Massa y CFK, con 31,2% y 29,2%, respectivamente, y una leve ventaja sobre el presidente Alberto Fernández (26,1%). El opositor más rezagado dentro de las figuras medidas es Gerardo Morales, con 25,3% (gráfico arriba). En síntesis, desde el relanzamiento que supuso el arribo de Massa al gabinete, el Gobierno nacional consolidó sus niveles de aprobación e intención de voto en un orden de magnitud que oscila entre el 25% y el 30% promedio, manteniéndose competitivo pero en relativa desventaja frente a la oposición de cara a las primarias que se celebrarían dentro de un año.