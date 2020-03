La edil por Fuerza de la Gente en el Concejo Deliberante de Córdoba, Olga Riutort, visitó los estudios de Crónica Matinal y se sumó a las repercusiones por la palabra de Martín Llaryora en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Riutort afirmó que el discurso "podría haber sido más corto, porque usó mucho tiempo para algo que todos lo conocemos, la mala gestión de Mestre en todos los rubros. Me parece que en eso estuvo demasiado largo. Después creo que fue sincero en el sentido de que recibió una ciudad detonada, financieramente también. La deuda es altísima, y más allá de que recién escuchaba a un concejal de la oposición decir que no es así, a nosotros nos consta, después de todo el estudio hecho rubro por rubro que la deuda es esa. De todos modos, ya se sabía que iba a ser así", puntualizó.

Asimismo, valoró positivamente la ayuda que la Provincia prestará a la Municipalidad. "Es importante. Bajo Grande, que alguna vez, desde Giacomino que venimos con Bajo Grande y nunca nadie lo pudo arreglar. Pareciera ser que realmente lo va a terminar la Provincia. Los dos convenios que se firmaron sobre el traspaso del agua, que se aprobaron en el Concejo, y el abastecimiento de leche en los dispensarios son cuestiones que la Provincia aportó, que esta ciudad lo necesita y que la Municipalidad no tiene esa plata para hacerlo", apuntó.

Y destacó que "el canon del agua va a venir bien para avanzar en los hogares que no la tienen, y creo que lo bueno son los 700 millones para bacheo y la creación del instituto de seguimiento de impacto ambiental de todas las medidas, que ahí estamos atrasados como ciudad. Me parece que esas son las cosas que se pueden resaltar", expresó.

“La ayuda de la provincia es un buen impulso y necesario para el municipio. Luego, se tienen que ir desarrollando los programas que hagan de #Córdoba una ciudad verdaderamente sustentable, inteligente e inclusiva. En esos ejes se debe trabajar. #CronicaMatinal @canal10cba”— Olga Riutort on Twitter Link Olga Riutort on Twitter

La concejala afirmó que la cooperación entre Schiaretti y Llaryora es necesaria. "La prueba está que si tenés 30 mil millones de deuda, el presupuesto ronda en 45 mil millones, entonces estamos mal, pero vamos a pagar los sueldos. Son las ayudas necesarias para poder arrancar, porque todos coincidimos en que la ciudad tiene ejes: ciudad inteligente, ciudad sustentable y ciudad inclusiva. Ahora, eso tiene una serie de programas que hay que desarrollar para llegar a esos ejes" detalló.

Además, cruzó opiniones con el concejal Juan Negri sobre la emergencia municipal. "No podemos tomarnos de que el intendente como tiene emergencia puede hacer de todo. Desde que yo soy concejal (desde la gestión de Giacomino,pasando por las dos de Ramón Mestre) siempre hemos tenido emergencia económica, sanitaria y ambiental y no por eso les ha servido para solucionar los problemas. Creo que hay que ver, lo de espectáculos públicos es un tema que hay que debatir. Nosotros legislamos y controlamos, quienes ejecutan y gobiernan es el poder Ejecutivo. Me parece bueno sacárselo a los inspectores, porque hay una corrupción espantosa", concluyó.