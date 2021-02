El exjuez federal Norberto Oyarbide aseguró que el expresidente Mauricio Macri quiso “comprarlo” con dinero cuando era jefe de Gobierno porteño.

En ese momento, Oyarbide estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía en sus manos una causa por espionaje en su contra.

El exmagistrado, que dejó su cargo en abril de 2016 luego de haber recibido varias denuncias en su contra, dijo que “Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo”.

Se trataba de la causa que comenzó en 2010 y que el exmagistrado tenía a su cargo cuando era subrogante del Juzgado Federal 7 de Comodoro Py. Dentro de este expediente se investigaba al exmandatario por haber escuchado a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de familiares de la AMIA Sergio Burstein.

En aquel momento, Macri estaba acusado de haber montado una presunta “asociación ilícita” dedicada al espionaje, junto al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “El Fino” Palacios, y Ciro James, quien tenía un cargo en el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mariano Narodowski.

Más tarde, la causa fue cerrada por falta de elementos por parte del juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del Juzgado 7 como titular.

El exintegrante de Comodoro Py agregó: “Después, ya siendo Presidente no había nadie que se interpusiera en su camino, de manera que tenía todos los aparatos del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria”.

Al ser consultado sobre si el ofrecimiento de parte del exjefe de Estado había sido de dinero, Oyarbide contestó: “Por supuesto, pero yo no me inhibí y le dije que yo no cotizaba en Bolsa”.

Por último, Oyarbide recordó que “él no vino (a realizar el ofrecimiento), vinieron enviados especiales y no del Palacio Vaticano justamente”.

El exjuez federal debutó el lunes 1° de febrero como columnista en el programa Fuerte al Medio, de Coco Sily, en Radio 10, con una bienvenida más que extravagante y llamativa con champagne francés. Durante el programa, sorprendió con sus historias y anécdotas, relacionadas tanto al ámbito personal como a su pasado en el fuero judicial, que, según anunció, se repetirán todos los miércoles.