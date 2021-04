Patricia Bullrich fue una de las personas que se acercó a la residencia de Olivos en el marco de los cacerolazos en contra de las restricciones anunciadas por el presidente. Al respecto, Alberto Fernández consideró que "está fuera de sus cabales".

En la conferencia de prensa que fue el epílogo del encuentro con Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente aprovechó para responderle a la titular del PRO.

“Yo soy una persona que valora mucho el Estado de derecho”, dijo y continuó: “Para que el Estado de derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpear la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en la puerta”.

Esto “tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla aunque tengo opinión”, dijo. “La he visto pasar por muchos lados y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora", concluyó.