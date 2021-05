Luego de que Mauricio Macri reconociera que se había vacunado en los Estados Unidos, el senador nacional Julio Cobos que comparte el espacio político en Juntos por el Cambio con el ex presidente salió a criticar la decisión al ser consultado al respecto y recordó que "él había dicho que se iba a vacunar acá cuando le correspondiera".

"No lo tendría que haber hecho" afirmó Cobos y recordó que el ex mandatario "tiene más de 60 años", siendo que ese grupo de personas está entre los que ya están recibiendo la vacuna en el país. En ese sentido, el dirigente radical mendocino de 66 años, sostuvo que él ya recibió la primera dosis de la vacuna en su provincia.

En declaraciones a CNN en español, Cobos aseguró que ""cuando uno está en política y dice una cosa, hay que sostenerla". Cabe recordar que el 21 de febrero último, Macri había escrito en un posteo de Twitter que no se vacunaría hasta que lo hubiera hecho "el último de los argentinos de riesgo"

En esa oportunidad, el referente de Juntos por el Cambio afirmaba que "ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido"