PASO: ¿Qué dicen las encuestas en Córdoba?

A casi un mes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, es oportuno un repaso del contexto preelectoral en Córdoba. Según la encuesta realizada a fines de julio por consultora Delfos, la gestión de Alberto Fernández alcanza una evaluación positiva del 26%, guarismo que se ubica en el mismo orden de magnitud del caudal que logró como candidato presidencial en nuestra provincia en 2019 (29,31%) y 8 puntos porcentuales por debajo del que tenía Macri antes de la elección de medio término de 2017 (gráfico arriba).

Esa estabilidad de la variable “blanda” imagen respecto a la variable “dura” de voto 2019 es consistente con la relativa estabilidad que arroja la variable también “dura” de nivel socioeconómico (NSE): pese al indudable impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia del Covid-19, el NSE de los cordobeses según Delfos se polarizó levemente en la comparación de antes y durante la pandemia, con una merma de apenas 3 puntos porcentuales en la clase media que se transfieren a la alta y a la baja (gráfico abajo). Se trata de variaciones estadísticamente no significativas que contrastan con la caída de casi 10 pp del PBI el año pasado y sugieren que el mix de ayuda estatal en 2020 e incipiente reactivación en 2021 han morigerado lo que podría haber sido una baja dramática.

Pasando del plexo sociopolítico y socioeconómico subyacente al proceso electoral a las consideraciones relativas al armado político de las principales fuerzas, la competencia entre una lista de Hacemos por Córdoba (HxC) y otra del Frente de Todos (FdT) se corresponde con la percepción dominante. Casi el 60% de los cordobeses consideraba antes del cierre de listas que el gobernador Juan Schiaretti y el presidente Alberto Fernández no eran parte del mismo político, según consultora Plebs; apenas 32% pensaba que sí (gráfico abajo). De ese modo, no aparecía un consenso en favor de una lista de unidad o frente entre ambos espacios.

En cambio, sí había un fuerte aval para boletas legislativas encabezadas por mujeres. Según una encuesta de Zuban Córdoba previa al cierre de listas, casi 59% se pronunciaba favorablemente al respecto (gráfico abajo). De esa manera, el armado de lista de HxC resulta asertivo con esa tendencia, al encabezar el tramo para el Senado nacional con Alejandra Vigo y el tramo a diputado nacional con Natalia De la Sota.

Con respecto a la competencia entre listas, según el promedio de las últimas encuestas la sumatoria de Juntos por el Cambio (JxC) alcanza el 37%, HxC el 21% y el FdT 15%. Así, la encuesta más representativa de la serie reciente es la de Opiniones y Tendencias, que arroja casi 45%, 24,1% y 14,3% para cada una de las principales tres fuerzas, respectivamente (gráfico abajo). Por fuera de ese podio, el promedio ubica a Encuentro Vecinal y el Frente de Izquierda entre el 2% y 3%, lo que también se corresponde con la tendencia que reporta esa consultora. Hoy, las demás listas corren el riesgo de no pasar el filtro del 1,5% de los votos, si bien cualquier encuesta probabilística tiene dificultades para estimar el potencial electoral de fuerzas cuyo caudal se ubica por debajo o cerca del error muestral promedio.

Con este panorama, la foto cordobesa actual muestra a JxC por encima de su resultado en las PASO del 2015 (34,5%, con arrastre de boleta presidencial) pero por debajo del de las PASO del 2017 (45,3%, elección de medio término). En el caso de HxC, aparece por encima de su performance de primarias del 2019 (17,5%) y por debajo del 2017 (29,1%). Por su parte, el FdT aparece por encima del caudal de Córdoba Ciudadana en las PASO del 2017 (10%) pero por debajo de su resultado en 2019 (24,2%).

Finalmente, otra buena aproximación a la tendencia la aporta la última encuesta de CB Consultora: si bien la inclusión de indecisos hace retroceder a algunas fuerzas respecto al promedio, son guarismos plausibles considerando que gran parte del electorado define su voto en la última semana previa a la elección. Haciendo zoom sobre la disputa al interior de JxC, tanto estos dos estudios citados como el promedio de los últimos ubican a la lista encabezada por Luis Juez superando a la de Mario Negri por una diferencia estadísticamente no significativa (similar al error muestral promedio), lo que perfila un empate técnico y una interna aún no definida al interior de JxC y que, al menos por ahora, no le agrega volumen a esa alianza respecto a sus resultados en PASO anterior de medio término.