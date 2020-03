El viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, visitó los estudios de Crónica Matinal y se expresó de acuerdo con lo expuesto por el intendente Martín Llaryora en el discurso de apertura de sesiones legislativas municipales.

"Fue un discurso muy intenso. Creo que planteó claramente el punto de partida, con un diagnóstico crudo, pero real, acerca del verdadero estado de la Municipalidad de Córdoba y que tiene la ciudad. Informó claramente del diagnóstico de situación desde el cual se parte, que es deficitario, y planteó los ejes sobre lo cuales tiene que empezar a revertirse" la situación, afirmó el viceintendente.

Además, agregó que una de las fortalezas de la gestión será el apoyo del gobierno provincial, y ejemplificó la situación con la emergencia ambiental por contaminación con desechos cloacales del río Suquía. "Necesitamos que la planta que está construyendo la provincia al lado de la planta de Bajo Grande comience a funcionar rápidamente y que la planta de Bajo Grande, que no funciona hace mucho tiempo, también se ponga en condiciones. Que la Provincia nos ayude con la planta más grande permite que la Municipalidad invierta 65 millones de pesos para dejar de tirar contaminación al río Suquía, que como lo explicó el intendente, es quizás una de las tragedias ambientales más grandes que tiene la Argentina", aseguró.

En referencia a las declaraciones de Mario Negri, quien criticó a Llaryora por no hacer mención a la suba de tasas inmobiliarias y de automotores, Passerini afirmó: "Quienes malgobernaron la ciudad hasta hace poco, se encargaron de poner el título de impuestazo. Nosotros tenemos que tomar decisiones, explicarle a la sociedad cuál es el estado de la ciudad, y quienes fueron los responsables de llevar a la ciudad a este desastre hoy parecería que quieren venir a darnos recomendaciones", apuntó.

Y agregó que "nosotros somos muy respetuosos, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero nosotros tenemos una gran obligación que es la de decir la verdad. Por eso, el intendente graficó con lo de cuentas claras el verdadero estado de deuda y de quebranto que ellos dejaron en la Municipalidad".

Respecto a la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Passerini indicó que tienen "una gran expectativa en torno al rol que va a tener el Concejo. Hoy me reúno con todos los presidentes del bloque y vamos a informarles cómo marcha, por un lado, la situación del edificio del Abasto que decidimos recuperar. Habrá un informe técnico acerca de cómo están los juicios. Por otro lado, voy a poner a consideración de cada uno de ellos la propuesta de crear más y nuevas comisiones en el Concejo para discutir temas de manera más abarcativa y específica".

Sobre el tema espectáculos públicos, el viceintendente indicó que los puntos más importantes a tratar serán un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo que contará con una comisión propia. "Vamos a hacer participar y escuchar a todos los actores involucrados, pero hay una realidad de que la noche en Córdoba está fuera de control, que las habilitaciones son siempre sospechadas, que nunca se sabe quién habilitó pero hay una especie de mito de que hay una Municipalidad paralela. El intendente Llaryora tomó una decisión muy clara, y me parece que lo mejor es que lo discuta el Concejo. En lo personal, creo que no se pueden dar más habilitaciones por un día. Nadie puede poner una carpa, dos baños químicos y hacer una fiesta electrónica donde se muere gente. Eso en Córdoba no puede ocurrir más", indicó.

La promesa de Passerini fue cubrir los servicios básicos para la ciudad antes de que finalicen los cuatro años de mandato de la actual gestión. "Es tan ruinosa la situación de la ciudad, que un plan de bacheo es celebrado por los vecinos como una obra importante. Tendríamos que estar discutiendo quizá otro anillo de Circunvalación, pero esta es la realidad que nos toca, somos conscientes de ello y el esfuerzo está puesto en recuperar servicios y que los cordobeses tengamos la ciudad por la cual pagamos y siempre quisimos tener", concluyó.