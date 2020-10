La legisladora cordobesa Patricia de Ferrari, vicepresidenta del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), evocó la vuelta de los métodos que utilizaban los militares de la última dictadura cívico-militar en Argentina para secuestrar, torturar y desaparecer personas, mediante una publicación de Twitter con el objeto de atacar al dirigente social Juan Grabois.

“Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para impartir justicia a la medida ideológica de (Juan) Grabois y compañía “, escribió de Ferrari.

Y en otro posteo, De Ferrari aseguró que ““si siguen poniendo tanto esfuerzo, algunos funcionarios en patrullajes ideológicos con toda la fuerza del estado a su disposición, sin hacer valer la ley y avasallando al Estado de Derecho, van a ser cada vez más parecidos a los dictadores del 70 y de Venezuela. Atrasan demasiado”

Rápidamente sus dichos generaron un amplio rechazo y repudio en todo el arco político, social y en organismos de derechos humanos, además de miles de comentarios en redes sociales.

El Colectivo Más Democracia le pidió a las autoridades de la Legislatura que “le exija la renuncia a su banca a la legisladora Patricia De Ferrari”, al tiempo que convocaron a todas las organizaciones de Derechos Humanos a sumarse al pedido.

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y actual empleado de esa área en el Senado Nacional, Martín Fresneda, repudió las expresiones de la legisladora del radicalismo-macrismo y le respondió con un escrito en el que recordar el secuestro de sus propios padres y su hermano que aún siguen desaparecidos a manos de los militares en un Falcon verde y le recordó a De Ferrari que ocupa “una banca “elegida por el pueblo y la democracia”.

# Fresneda sobre el tweet de De Ferraris: "Permanentemente se provoca a las víctimas"

También se sumaron al repudio y al pedido de renuncia de De Ferrari la legisladora justicialista Nadia Fernández quien dijo que los dichos de su colega “ofenden al cuerpo legislativo en su conjunto, son lamentables y reivindican delitos de lesa humanidad”.

“Como radical, como miembro del comité central de la UCR, como mujer REPUDIO está bestialidad. Pido que el Tribunal de conducta de la @UCRCBA tome medidas. Mil disculpas a todos los que está "señora" ofende, incluída a mi que soy una mujer de la democracia. #PatriciaRenunciaYa https://t.co/OQ8X5uitYT”— Myrian Prunotto on Twitter Link Myrian Prunotto on Twitter

Lo propio hiso también la intendenta radical de la localidad de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto, quien aseguró mediante su cuenta de Twitter que “como radical, como miembro del comité central de la UCR, como mujer REPUDIO está bestialidad. Pido que el Tribunal de conducta de la @UCRCBA tome medidas. Mil disculpas a todos los que está ‘señora’ ofende, incluida a mí, que soy una mujer de la democracia. #PatriciaRenunciaYa”.

“Toda nuestra solidaridad con @MartinFresneda y con lxs compatriotas víctimas del terrorismo de Estado. Este tweet que luego fue borrado por la leg @patriciadfrr ofende al cuerpo legislativo en su conjunto. Son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad.”— Nadia Fernández on Twitter Link Nadia Fernández on Twitter

Respuesta

Ante la avalancha de críticas, cuestionamiento y pedidos de renuncia, De Ferrari borró su tuit original y justificó sus dichos indicando en otro posteo: “Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello”, pero la respuesta y el esbozo de justificación siguió cosechando críticas.

“Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello.”— Patricia De Ferrari on Twitter Link Patricia De Ferrari on Twitter

Hasta el momento, oficialmente aún no se han expedido sobre el caso las autoridades de la Legislatura de Córdoba ni las autoridades de la UCR.