En diálogo con el programa Reporta Caput, el titular de la Convención Nacional de la UCR Jorge Sappia se refirió a la expropiación de la empresa Vicentin y a la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas: “Me parece que son dos iniciativas que deben ser consideradas desde un punto de vista positivo”.

Respecto de su crítica a la conducción partidaria, y la necesidad de refundar el partido, Sappia dijo que “hay que definirlo de una buena vez y terminar con Juntos por el Cambio”, aseguró.

“El caso de Vicentin –continuó el dirigente-, no puede ser una situación ajena al Estado, el Estado tiene que comprometerse en el rescate de una empresa de esa envergadura, porque los problemas que genera con su personal y sobre todo con los productores agropecuarios es inaceptable”.

Consideró que la medida de expropiación podría servir “para que se instrumentara un sistema de supervisión de la cadena agroalimentaria, que en la Argentina está sometida a vaivenes absolutamente fundados en el lucro. Acá no hay soberanía alimentaria. Si Vicentin se plantea en esos términos, puede ser un click para que el país progrese seriamente en tema de alimentación”, afirmó.

“Y el impuesto por única vez puede ser otro click, porque hay que dar vuelta la página de la política tributaria. Hay que ver cómo puede hacerse el tributo sobre los que tienen la mayor y mejor posibilidad de tributar y no que se desparrame a tontas y locas entre toda la gente”.

Sobre los ataques de la oposición sostuvo que “no hay ninguna condición objetiva para decir que esto es un régimen comunista o que vamos camino a Venezuela, es un total disparate. Me parece que se están distanciando de lo que es la tradición política del radicalismo. Lamentablemente Mario Negri está equivocado, ha asumido una posición que para mí no se compadece con lo que debería ser la oposición radical en el Congreso”, señaló.

Además afirmó que Alfredo Cornejo “está teñido de un color conservador, él no tiene nada que ver, hay que refundar el radicalismo, hay que recuperar la identidad ideológica del partido. Quienes nos llevaron a la alianza con un partido neoliberal y conservador como el PRO se confundieron, no se justificaba la entrega sumisa a esa conducción política. Me parece que hay que definirlo de una buena vez y terminar con Juntos por el Cambio”, finalizó.

Fuente: InfoGEI.