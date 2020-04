El gobierno nacional compró, a través del ministerio de Desarrollo Social, unidades de aceite mezcla, fideos, azúcar y arroz por un monto superior a 384 millones de pesos.

Los productos se destinarán a cajas mínimas de asistencia, que serán repartidas por el ente. Pero hubo cruces por el precio de estos alimentos, ya que los costos abonados por unidad serían superiores a los precios testigo.

Todos los productos fueron contratados bajo la modalidad "Contratación por emergencia COVID-19 N° 0006-2020 enmarcada en los alcances del Decreto N° 260/20, su modificatorio N° 287/20, la Decisión Administrativa N° 409/20 y la Disposición ONC N° 48/20".

Las resoluciones 150, 152, y 155 a 158, que fueron publicadas en el Boletín Oficial con la firma del ministro Daniel Arroyo, corroboran el gasto e indican en detalle la adquisición de estos productos:

Aceite

Se compraron alrededor de 340 mil envases de aceite "Indigo", de 1 litro y medio, a la empresa Sol Ganadera SRL, con un precio unitario de 157,80 pesos. También se adquirieron otros 340 mil envases de aceite "Ideal", de 1 litro y medio, a la empresa Copacabana SA, a 158,67 pesos cada uno.

Un pote de las marca Cocinero, en la misma presentación, figura en el listado de Precios Máximos de Referencia para Buenos Aires a 139 pesos cada uno.

Fideos

A la empresa Sol Ganadera SRL se le compraron 340 mil paquetes de fideos semolados, de 500 gramos cada uno marca Doña Luisa/Sua Pasta, a un precio unitario de 85,76 pesos. A Copacabana SRL, otros 340 mil paquetes con un precio unitario de 84,77 pesos, marca Pastasole. A Forain SA se le adquirieron 34 mil envases de fideos semolados marca Aldente/Pastasole, en la misma presentación, a un precio unitario 84 pesos.

En el listado de Precios Máximos de Referencia para Buenos Aires, un paquete de fideos tallarines de sémola Molto por 500 gramos figura a 52 pesos.

Azúcar

El ministerio de Desarrollo Social autorizó la compra de 680 mil kilos en dos lotes de 340 mil, adquiridas a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, que producen la marca La Muñeca. El precio unitario es de 74,97 y 74,20 pesos respectivamente.

El kilo de azúcar clásica Ledesma, la primera marca de la categoría, figura en el listado de precios máximos para Buenos Aires a 56 pesos por kilo.

Arroz

La resolución adjudicó una compra de 340 mil kilos de arroz pulido o arroz blanco a cada una de las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, totalizando la compra de 1 millón 20 mil kilos. El precio unitario ofrecido por las empresas va entre 68 y 68,77 pesos por productos de las marcas Don Marcos, Molinos Ala, Ñangaripí y Chajarí, entre otras.

En este caso, un kilo de arroz largo fino de la marca Molinos Alá figura en el listado de precios máximos a 70 pesos, aunque fue apuntado por otros medios como uno de los productos con sobreprecios.

Lentejas

En el mismo marco, se adquirió a las empresas Copacabana SA, Forain SA y MH Accurso SRL 340 mil kilogramos de lentejas a cada una, en presentaciones de entre 400 y 500 gramos, totalizando 1 millón 20 mil kilos. Las marcas que figuran en la resolución son Acebal, Etnia, Agromar, Monarca, Laya, Del agricultor, Accurso, Aurelia o Carmencita, cuyos precios van entre 166,74 y 170 pesos por precio unitario.

No hay productos similares en el listado de precios máximos de referencia, ni en el listado de Precios Cuidados, pero en un supermercado mayorista cordobés un kilo de lentejas secas puede adquirirse entre 97,80 y 143,75 pesos.

El descargo

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, expresó en Twitter que desde su cartera "convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones de personas" y que para ello, se invitó a más de 20 empresas proveedoras de alimentos y leche. Agregó que todos los rubros se adjudicaron a más de un proveedor y en ningún caso se lograron ofertas por la totalidad de solicitado.

Asimismo, aclaró que en el caso de los fideos, la compra fue por no por paquetes envasados de 500 gramos, según lo publicado en la resolución 159/2020, que modifica a la resolución 152. Y que en los rubros de aceite por litro y medio; y azúcar por 1 kilo, la oferta superó efectivamente los precios testigos. "Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra", aseguró.

“Todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020 COVID-19.”— Daniel Arroyo on Twitter Link Daniel Arroyo on Twitter

Críticas

El kirchnerista y referente de organizaciones sociales Juan Grabois, cruzó a Arroyo vía Twittter. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que el presidente va a ponerle los puntos al responsable", afirmó.