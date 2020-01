Fue un cónclave distendido, así se lo percibe, pero lo que se conoció no fue menos significativo.

El Mauricio Macri “político” reapareció en Villa La Angostura, aprovechando sus vacaciones en La Patagonia, reunido con dirigentes del Pro. Allí recordó charlas con sus funcionarios de la economía: “Yo les decía ‘Cuidado, que yo conozco los mercados. Un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda’. Pero me decían ‘No, tranquilo’”.

A priori desligado de las responsabilidades de su gestión, dijo que vivió “un año y medio que fue una pesadilla”, con “el dólar para acá, para allá”. Agregó que “encima yo tenía que decirles ‘Calma’, sin saber si iba a parar” y acusó de la cuestión “a (el presidente de los Estados Unidos, Donald) Trump, los chinos, los turcos”.

Respecto al después del 10 de diciembre, Macri señaló: “Los últimos 30 días fueron una experiencia increíble… porque después del último año y medio, la energía de ustedes me llevaba, me llevaba. Llorábamos. Más allá de la sensación amarga de perder, estamos seguros que no nos van a llevar puestos”.