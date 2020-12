En una jornada histórica donde la Cámara baja dio media sanción a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fueron 131votos a favor y 117 en contra y 6 las abstenciones.

¿Quiénes son los seis de los diputados se abstuvieron de votar?

Tres de ellos, del Frente de Todos, Héctor Orlando Bárbaro, Daniel Julio Ferreyra y Romina Maricel Uhrig; Alfredo Víctor Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR); José Luis Patiño, del PRO; y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica.

Los argumentos

Daniel Julio Ferreyra, representante por la provincia de Jujuy por FdT, denunció que recibió presiones y amenazas luego de manifestar su apoyo a aquellas mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.

“No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”, dijo.

“De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada (Viviana Canosa), cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley”, expresó.

Y continuó: “No se si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto”.

El legislador, quién además denunció: “Han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy”, dijo que ha “sido siempre absolutamente respetuoso de las mujeres, y no voy a cambiar”, subrayando el dolor que sufren las mujeres “que tienen maridos que las golpean, agreden e insultan”.

Destacó además “el coraje” que tuvo el Gobierno para “sacar de debajo de la alfombra este proyecto de ley y mandarlo para el debate”.

Diputado Ferreyra, Daniel - Sesión 10-12-2020 - PL

Héctor Orlando Bárbaro, de la provincia de Misiones por FdT, indicó: “La palabra es un documento y debemos honrarla”. Comparó, en ese sentido, al expresidente Mauricio Macri con Alberto Fernández y sus promesas de campaña. El actual Presidente, durante la campaña, informó que enviaría este proyecto, lo ratificó y marzo y lo concretó en el mes de noviembre. “Mandó la ley les guste o no les guste a muchos de nosotros. Cumplió su palabra”.

Sin embargo, dijo: “Al electorado misionero le dije que no iba a votar a favor del aborto. Lo que quiero hacer es cumplir, honrar la palabra cuando uno está en campaña electoral, como lo hizo Alberto Fernández. Yo me voy a abstener de votar esta ley”.

Y sumó: “Y quiero decirles a las mujeres del bloque Frente de Todos que felicito la lucha de ustedes”.

Diputado Bárbaro, Héctor - Sesión 10-12-2020 - PL

Romina Maricel Uhrig, la legisladora de Buenos Aires por FdT, estuvo ausente durante el momento de la votación por lo que se contabiliza como abstención.

Alfredo Víctor Cornejo, el diputado de Mendoza por UCR, vicepresidente de su partido, fue el único que se abstuvo.

El legislador, tiempo atrás, proponía una consulta popular para poner a consideración de la población el tema, propuesta que no tuvo consenso.

El diputado, tras su votación, argumentó en una carta en redes sociales justificando su postura y tildando este debate como “cortina de humo”. En esa línea habló de la recesión económica, la votación del Senado del “zarpazo a los bolsillos de todos los jubilados y la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Hay grandes desigualdades que este gobierno ha decidido no ver, inequidades estructurales y profundas”, dijo y consideró que la discusión sobre la IVE “es oportunista”.

Además contó: “Durante mi gestión como gobernador redujimos drásticamente el número de embarazos adolescentes. Y lo logramos con la misma inversión en salud, administrando mejor los recursos del Estado. Con políticas de promoción sexual y reproductiva, con la decisión política de nuestro gobierno de crear un “Plan de cuidado integral de la mujer”. Así, la tasa de embarazo adolescente se redujo a niveles históricos en la provincia, alcanzando el 12% en 2017. Hechos, no relato”.

José Luis Patiño, representante de CABA por el PRO, argumentó: “Están haciendo un uso instrumental y electoral de una bandera que no les calza. No creo que estén luchando por la libertad individual. Eso se va a ver con el paso del tiempo”.

Y continuó: “Si una acción política se emprende con el objetivo de acumular poder para construir una sociedad a medida como creo que está sucediendo, siempre me encontrarán en la vereda opuesta. Ante dos visiones estatistas y ante la falta de un verdadero debate, sólo puedo expresar esa resistencia desde la abstención”.

Señaló que está “a favor de la despenalización, pero sacando al Estado de encima de la mujer y de los médicos que la acompañan en ese proceso”.

“Este proyecto es un avance del Estado en las decisiones personales y un avance brutal en la profesión médica. Es una mala ley y en muchos casos va a ser inaplicable”.

Diputado Patiño, José Luis - Sesión 10-12-2020 - PL

Mariana Zuvic, la legisladora de CABA por la Coalición Cívica, no brindó una argumentación, sólo votó.