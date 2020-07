Desde este viernes, están vigentes las sanciones para violaciones a las normas sanitarias vigentes en la provincia de Córdoba.

Buscando desincentivar faltas que puedan agravar una situación epidemiológica marcada por la pandemia, impone multas a quienes violen disposiciones vigentes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Variando de acuerdo a las situaciones, se puede imponer desde el incumplimiento a normativas de protección personal, como el uso de barbijos, pasando por la realización de reuniones sin autorización y también incumplir aislamiento domiciliario, hospitalario o extrahospitalario, hasta violar normas de ingreso o permanencia en el territorio.

Las sanciones

- No cumplir medidas de protección personal: acciones como no usar barbijos o no mantenga la distancia social en la vía pública, transporte, comercios y dependencias del Estado pueden ser multados por montos de 5 mil a 10 mil pesos.

- Realizar reuniones ilegales: hay multas de 10 mil a 100 mil pesos que no respeten las normas para reuniones familiares. Las reuniones con amigos continúan prohibidas y las multas se rigen bajo esta categoría.

- Incumplimiento de disposiciones y medidas para el ingreso, tránsito y permanencia en la provincia: multas de 50 mil a 500 mil pesos por transgredir las normas de tránsito de la pandemia.

- No cumplir cuarentena o aislamiento en domicilio u otra entidad: si una persona bajo orden de aislamiento o con COVID-19 incumple la cuarentena podrá ser sancionado con multas de 20 mil a 200 mil pesos.

- No cumplir con medidas de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales: comercios, industrias o cualquier establecimiento social, religioso o educativo serán multados por un monto de 5 mil a 50 mil pesos si incumple lo establecido por los protocolos que le corresponden cumplir.