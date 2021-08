El adolescente que participó de una discusión a los gritos con la docente Laura Radetich por criticar al Gobierno nacional en una escuela secundaria técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de LA Matanza, contó que el tenso intercambio de ideas sobre política duró alrededor de 50 minutos. Además, dijo que se desencadenó luego de haberle preguntado a la maestra su opinión sobre “la situación actual”.

“Yo quería que me responda una pregunta: qué opinaba sobre la situación actual. Y ella sacó un libreto y lo leyó ”, sostuvo en diálogo con el canal TN.

El alumno sostuvo de manera irónica, que el episodio le va a servir para "estudiar mejor porque la profesora se ve que sabe cosas" que él no.

Al ser consultado sobre la calma que él mostró durante la discusión, el joven la adjudicó a la práctica del rugby y contó que un compañero decidió filmar a la docente "porque pasaron como 20 minutos y no se calmaba".

Según indicó, respecto de la materia que dicta Radetich sostuvo que "Venía bastante bien, pero ahora me dijo que ya me la llevé", agregando que cuando se enteró que el episodio había sido filmado tuvo miedo de recibir represalias: "Lo primero que sentí es que iban a tomar represalias con nosotros, pero después por suerte se viralizó y no pasó nada ", expresó.

En el video, se puede ver que Radetich increpa al estudiante por cuestionar al gobierno nacional , y le dice al joven que la crisis económica que atraviesa el país es producto del Gobierno de Mauricio Macri. Además, sostiene que gracias a la gestión del kirchnerismo puede acceder a una educación pública.

Radetich tiene una amplia experiencia en la docencia y cuenta, a su vez, con una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

La docente fue separada preventivamente separada de su cargo y cuestionada desde las carteras educativas nacional y provincial, aunque en las últimas horas fue reivindicada por el presidente Alberto Fernández, quien ponderó el debate que se generó en el aula, al que calificó de "formidable" .

