Qué escenarios se abren si CFK no es candidata en 2023 según las últimas encuestas

La semana pasada analizamos el contexto de opinión pública previo a lo que se anticipaba como un fallo desfavorable a la vicepresidenta Cristina Fernández en primera instancia de la causa Vialidad, que se confirmó y generó otra novedad política de relieve: su anuncio de que no será candidata en 2023.

Como vimos, las mediciones nacionales más recientes arrojan un escenario de empate técnico entre el Frente de Todos (FDT, en torno al 33% de intención de voto) y Juntos por el Cambio (JXC, en torno al 35%), con La Libertad Avanza (LLA) alrededor del 18%.

¿Qué dicen los mismos estudios cuando comparan escenarios con y sin CFK en la grilla? Según IPD, con Horacio Rodríguez Larreta por JXC, CFK por el FDT y Javier Milei por LLA se perfila un empate en 29% entre las dos principales fuerzas, con Milei en 25% (gráfico arriba.)

Cuando en lugar de CFK se mide a Massa contra los mismos rivales, JXC se mantiene en 29%, el FDT apenas cede un punto porcentual y LLA avanza en la misma proporción (gráfico arriba). Ambas variaciones son estadísticamente no significativas y perfilan un oficialismo que parece tener fidelizado su caudal aun sin ella como competidora. La misma encuesta mide un escenario con Patricia Bullrich por JXC: en ese caso, la ex ministra alcanza 30% de intención de voto, vs 29% de CFK (empate técnico) y Milei cerca: 26% (gráfico abajo).

Con Massa jugando en lugar de CFK, el FDT avanza hasta 31%, Bullrich cede 3 puntos porcentuales y Milei avanza 4 pp (gráfico abajo). Todas las variaciones son estadísticamente no significativas, si bien sugieren que el actual ministro de Economía parece beneficiarse al competir con dos rivales del ala más dura de la oposición.

Desde el punto de vista de estos escenarios, que Massa tomara la posta como candidato del FDT en lugar de CFK parece sostener el caudal del oficialismo.

¿Qué sucede si analizamos la permeabilidad electoral? Según la última encuesta de Zuban Córdoba & Asociados, CFK tiene mayor caudal de voto seguro (29,3%) que Massa (14,4%), Rodríguez Larreta (21%) y Bullrich (14,4%; gráfico abajo). Si se suma el voto seguro + voto probable, Massa queda en empate técnico con la vicepresidenta (casi 40% vs casi 39%), y su menor rechazo electoral lo perfila como relativamente más competitivo que ella de cara a un potencial ballotage que, a priori, se le haría cuesta arriba al oficialismo (56,4% no votaría a la vicepresidenta, contra 48,6% de Massa, casi 39% de Bullrich y casi 28% de Rodríguez Larreta).

Solmoirago coincide en ubicar a CFK como la oficialista con mayor voto duro del FDT (casi 18%) y también en que su techo es similar al de Massa (casi 29% vs 26,1%; gráfico abajo). En tanto, Alberto Fernández y Axel Kiciloff aparecen apenas por debajo, en torno al 23%. Dentro de JXC, Bullrich tiene más voto duro que Rodríguez Larreta (casi 22%) pero su techo es algo más bajo (46,3% vs 51,1%).

Finalmente, la última encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa) coincide en que CFK tiene el mayor caudal de voto seguro (18%), pero cuando se suma el voto probable queda en empate técnico con Massa: 28% vs 29%, respectivamente (gráfico abajo). Al igual que en el estudio anterior, el presidente queda apenas relegado, con 24%. De nuevo, en JXC Bullrich tiene más voto duro que Rodríguez Larreta (11% vs 7%) pero su techo es algo más bajo (39% vs 43%).

En síntesis, aunque sin dudas CFK conserva el liderazgo interno dentro del FDT y por peso específico, centralidad y volumen su renuncia a una candidatura implica un cambio clave del escenario político de cara a 2023, las encuestas previas a su anuncio del pasado martes 6/12 aún perfilan a un oficialismo que se mantiene competitivo en los escenarios en que ella no es precandidata, con Massa como la principal figura alternativa y que, aun con menos voto duro, podría capitalizar el caudal del FDT, que ronda un tercio del electorado nacional.