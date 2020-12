En proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es seguido de cerca por buena parte de la sociedad y, particularmente, dentro del recinto del Senado, donde los legisladores argumentan su postura y adelantan cuál será el resultado de la votación, algo que ocurriría bien entrada de madrugada.

Pasadas las 22 tomó la palabra la senadora Lucilla Crexell, de Neuquén, de quien se esperaba con ansías conocer su posición dado que aparecía como una de las personas indecisas. Crexell despejó las dudas. "No cambié mi modo de pensar. Cambié el enfoque desde el cual debe ser abordado. No es feminismo versus religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata, lastima y escribe historias muy tristes", indicó. De este forma, anticipó su apoyo al proyecto.

Continuó María Teresa González, del Frente de Todos formoseño, adelantó su voto negativo. ¨Hoy pensamos muchos de nosotros, que el aborto va a paliar la problemática de solucionar la gran brecha que tenemos las mujeres en la Argentina¨, dijo.

Juan Mario Pais, senador por el Frente de Todos de Chubut afirmó que votará a favor. ¨Es una ley que hace a la salud pública¨, enfatizó, al tiempo que señaló que ¨la Constitucional Nacional protege la autonomía de la voluntad¨.

Guillermo Snopek, senador por el Frente de Todos de Jujuy pidió que haya una consulta popular para que sea "el pueblo el que decida". "En los últimos dos años, en el Congreso de la Nación no hicimos absolutamente nada", opinó.

Mariano Recalde, senador por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, precisó que ¨esta ley no afecta en nada a los que se oponen a este derecho¨. Recalde apoyará el proyecto. "Es hoy", confió.

Sergio Leavy por el Frente de Todos de Salta, opinó que "al aborto no lo quiere nadie, pero existe¨. "Me di cuenta que esto no es sobre mi, sino que compete a muchas mujeres¨, dijo. Leavy adelantó así su apoyo al proyecto.

Guadalupe Tagliaferri, del Pro de CABA, expresó que "este debate tiene que ver con entender la necesidad que tenemos las mujeres de ampliar nuestras libertades¨. "Quiero decirle a los varones de este recinto, que no somos las mismas de 1921¨, enfatizó. Tagliaferri apoyará el proyecto.

María Inés Pilatti Vergara, del Frente de Todos de Chaco, adelantó su voto a favor del proyecto. "Las mujeres deciden, la sociedad respeta, la sociedad acompaña, las iglesias no intervienen”, argumentó.

Alfredo de Angeli, del Frente Pro de Entre Ríos, manifestó su rechazo. "No puedo votar esto porque cuando asumí juré respetar la Constitución", dijo.

Gladys González, integrante del Frente Pro de Buenos Aires,