Quién ganó el primer debate y cuánto mide cada candidato, según las últimas encuestas

Dentro de 20 días se celebra la primera vuelta presidencial. ¿Cómo arrancan el mes decisivo los cinco competidores?

Según la última encuesta de CELAG, que realizó la encuesta previa que tuvo la mejor aproximación al resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA) alcanza 33,2% de intención de voto, Sergio Massa de Unión por la Patria (UP) 32,2% y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JXC) 28,1%.

Fuera del podio, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País (HXNP) tiene 3,6%, y Myriam Bregman del Frente de Izquierda (FIT) 2,9% (gráfico arriba).

La brecha entre Milei y Massa es de apenas 1 punto porcentual, lo que deja la disputa en empate técnico, mientras que la ex ministra queda 5,1 pp detrás del líder libertario, una diferencia en el límite de resultar estadísticamente significativa dado un error muestral que oscila entre +/-0,9% y +/-2,2%.

En este caso, Milei y Massa se perfilan como los candidatos con más chances de pasar a segunda vuelta: ambos crecen respecto al resultado logrado por LLA y UP en las PASO, mientras que Bullrich sostiene el caudal de JXC, pero no crece.

En la misma línea, la encuesta más reciente de Inteligencia Analítica también muestra un empate técnico entre Milei (33,9%) y Massa (33,1%).

La ex ministra de Seguridad alcanza 25,6%, por debajo del caudal de JXC en las PASO y con riesgo de quedar fuera del ballotage, pues está entre 7,5 pp y 8,3 pp detrás de los dos candidatos que marchan al frente, una brecha estadísticamente significativa para un error muestral de +/-1,53%. En tanto, Schiaretti y Bregman también están en empate técnico y rondan el 2% (gráfico arriba).

Fuera de esas dos encuestas que arrojan escenarios apretados en la disputa por el liderazgo en intención de voto, es oportuno repasar mediciones alternativas para analizar cuáles son los más favorables para cada competidor. En la última medición de Aresco, Milei roza el 38% y aventaja a Massa por 5,7 pp, mientras que Bullrich ronda 24%, quedando más rezagada respecto al libertario y al ministro de Economía que en los dos estudios anteriores; Schiaretti y Bregman empatan en 3%.

De las últimas mediciones, esta es la que ubica más arriba al candidato libertario, aunque en descenso respecto a su pico pos PASO, cuando rozó el 41%, pero Bullrich no capitaliza ese descenso, pues aparece amesetada en el evolutivo (gráfico arriba). En tanto, Massa insinúa un ascenso, aunque también aparece por debajo del pico pos PASO, cuando llegó a 33,3%.

El peor escenario para Bullrich aparece en la encuesta de Tendencias, que reporta 33,2% para Milei y 28,5% para Massa, mientras que ubica a la candidata de JXC en 22,7%, 10,5 pp por detrás de LLA y 5,8 pp por debajo de UP. Bregman alcanza 4,4% y aventaja a Schiaretti por 1,5 pp, una brecha estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-0,6%, aunque proyecta el mejor resultado relativo para la izquierda (gráfico arriba).

En tanto, el mejor resultado relativo para Schiaretti lo reporta la encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa): proyecta 6% y duplica a Bregman (3%), si bien esa brecha de 3 pp no resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/- 3,15%. Por otra parte, Milei roza el 35% y aventaja a Massa por 4,9 pp, mientras que Bullrich alcanza 26,4% (gráfico arriba).

Sólo una de las últimas encuestas ubica a Bullrich en torno al 30% y mejorando el resultado de JXC en las PASO (gráfico arriba): según Federico González & Asociados (FGA), Milei alcanza 33,1%, la ex ministra 29,7% y Massa 29,4%. Schiaretti y Bregman rondan el 4%, con lo cual este estudio arroja el panorama más disputado, con doble empate técnico, dado que las brechas entre JXC y UP, por un lado, y entre HXNP y el FIT por otro no resultan estadísticamente significativas para un error muestral de +/-2,04%.

Sólo una de las últimas encuestas ubica a Massa al frente de la intención de voto: según Atlas Intel, el candidato de UP roza el 31%, mientras que Milei y Bullrich disputan la posición de escolta en torno al 28%. La brecha a favor del ministro ronda los 3 pp, estadísticamente no significativa, dado el error muestral de +/- 2%. En tanto, Schiaretti roza el 5% y Bregman el 2% (gráfico abajo).

Finalmente, la primera encuesta nacional que indagó las percepciones sobre quién ganó el debate del 1 de octubre realizada por consultora Circuitos también arrojó una módica ventaja para Massa (26,2%) sobre Milei (22,3%): 3,9 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-3,5%. También en esta variable Bullrich aparece rezagada, con 19,2%, en empate técnico con Bregman (16,3%), 7 pp por debajo del candidato de UP y 3,1 pp por detrás del candidato de LLA. El relativamente peor ubicado según este informe es Schiaretti, con casi 5% de las menciones (gráfico abajo).

En síntesis: