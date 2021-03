La sede funciona en el centro de la ciudad capital, en la calle Urquiza 355.

Se trata de un espacio para articular encuentros, charlas y propuestas políticas.

La presidencia del Instituto Patria en la versión local cordobesa está a cargo de la diputada nacional Gabriela Estévez.

"El espíritu del lugar es que sea un espacio participativo y plural", dijo la referente de La Cámpora en la provincia.

Mientras que el vicepresidente de Casa Patria Córdoba es el ex secretario de derechos humanos, Martín Fresneda.

-31.4087116,-64.193321

Estos son los 25 responsables de las comisiones:

Comisión de Administración de Justicia: Nicolás Macchione

Abogado (UNC). Maestrando en Criminología (UNL). Doctorando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Pensamiento Penal. Especialización en Capacitación para la Reforma Procesal Penal en América Latina del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Coordinador Académico del Posgrado Capitalismo Trasnacional y Criminalidad Económica. Docente de Posgrados en cuestiones relativas a Sistema de Justicia Penal y criminalidad económica. Actualmente Secretario ad hoc de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba Capital.

Comisión de Ambiente: Pablo Sigismondi

Licenciado en Cartografía del Instituto Geográfico De Agostini (Novara, Italia). Licenciado en Demografía de la Universidad Paul Valéry (Montpeller, Francia). Profesor de Geografía del Instituto Simón Bolívar (Córdoba, Argentina). Integrante de la Comisión Argentina de Defensa de los Hielos Continentales Patagónicos (1991). Investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC sobre la cuenca hidrográfica del río Los Condoritos, Córdoba. Co-Autor del libro “Tierra y Agua: Un Derecho para Todos” de CONICET (2006).

Comisión de Ciencia y Tecnología: Marcelo Mariscal

Doctor en Química de la UNC. Doctor en Ciencias de la Universidad de Ulm (Alemania). Licenciado en Química de la UNC. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Vicepresidente del Foro de Decanos de Químicas (FODEQUI). Investigador Principal de CONICET. Áreas de Investigación: simulaciones computacionales en nanomateriales, nanomecánica, crecimiento de cristales, materia condensada y electroquímica teórica. Ganador del Premio a los Jóvenes Científicos de la Academia Mundial de Ciencia (2014).

Comisión de Comunicación: Soledad Segura

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea. Licenciada en Comunicación Social (UNC). Profesora Adjunta Regular en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la UNC desde 2004. Investigadora Adjunta de CONICET. Áreas de investigación: Derecho a la Comunicación, políticas culturales, Leyes audiovisuales, políticas públicas de comunicación. Integra la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC), la Aid and Journalism Network (AJN) y la Red Latinoamericana de Comunicación, Ciudadanía, Educación e Integración (Rede Amlat).

Comisión de Cooperativismo: Enrique Fernández Quintana

Abogado. Coordinador de la Diplomatura en Administración Financiera para Ejecutivos y Dirigentes de Mutuales de la Confederación Argentina de Mutuales y la Universidad Atlántida. Ex Miembro del Consejo Asesor de Cooperativas de la Provincia de Córdoba. Ex Gerente de Inspección Nacional del INAES. Ex Coordinador Nacional de INAES a cargo de la Región Centro y Cuyo. Ex Coordinador de la Comisión de Finanzas del INAES. Ex Secretario de Educación y Capacitación Cooperativa de FEDECOTRA. Ex Miembro de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba. Miembro Fundador de Amnistía Internacional en Argentina.

Comisión de Cultura: Guillermo Vázquez

Doctor en Filosofía (UNC). Licenciado en Filosofía y Abogado. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Prosecretario de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC. Director del grupo de investigación Spinozismo contemporáneo, SEICYT UNC. Ex Coordinador del Programa Derecho a la Cultura de la UNC. Ex Director de la Gaceta de Crítica y Cultural Deodoro. Ex miembro de la comisión organizadora de la Feria del Libro de Córdoba. Miembro del Comité Editorial de la Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC. Autor del documental Ricardo Obregon Cano: el último gobierno popular. Coeditor de la obra reunida de Deodoro Roca. Publicó Tosco-Rucci: el debate, entre otras publicaciones.

Comisión de Defensa Nacional: Carlos De La Vega

Maestrando en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Abogado de la Facultad de Derecho de la UNC. Licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Especialista en Economía Política de la FLACSO. Secretario de Gestión Institucional de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la UNC. Asesor del Rectorado de la Universidad Nacional de la Defensa. Ex Director de Evaluación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ex Coordinador de Articulación y Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Defensa de la Nación.

Comisión de Derechos Humanos de las Personas Mayores: Silvia Rivero

Contadora Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Posgrado en Alta Dirección en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Córdoba. Posgrado en Gerencia y Prestaciones de Servicios Sociales del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (México). Ex titular de la Comisión de Consolidación de Deudas de PAMI. Legisladora Provincial Mandato Cumplido (2007-2011). Ex Secretaria de Economía y Finanzas del Consejo Provincial de la Mujer. Ex Secretaria General de la Asociación de Empleados de la Dirección Nacional Impositiva Seccional Córdoba.

Comisión de Derechos Humanos: Emiliano Fessia

Licenciado en Comunicación Social con Orientación en Investigación en Ciencias Sociales de la UNC. Profesor Adjunto del Seminario de Relaciones Internacionales con Orientación en Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Cs. de la Comunicación de la UNC. Ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Ex Director de Jurisdicción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex CCDyT y La Perla. Ex Integrante de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Córdoba. Integró Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Delegado Gremial de ADIUC.

Comisión de Discapacidad: Gastón Rodríguez

Licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNC. Integrante y Representante del Forum Infancias Córdoba. Equipo Básico, Equipo de Familia y Docente-Tallerista en el Centro de Día “Un Camino” para jóvenes y adultos con discapacidad severa y profunda. Equipo de Salud Mental en la Escuela Alegría Ahora. Ex Director Académico de la Fundación Hora. Ex Coordinador del Programa PAMI HADOB en Centros de Jubilados.

Comisión de Diversidad: Martín Apaz

Asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ex Responsable del Observatorio de Discriminación en Radio y TV de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Delegación Córdoba. Ex Responsable de Federalización de Programas y Foros de Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Presidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Presidente de la Asociación Civil Devenir Diverse. Integrante de la Plataforma de Acción Disidente. Ex Presidente de la Federación Universitaria de Villa María (FUVIMA).

Comisión de Economía: José María Rinaldi

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Licenciado en Administración de la Facultad de Cs. Económicas de la UNC. Especialista en Sindicatura Concursal de la Escuela de Graduados de la Facultad de Cs. Económicas de la UNC. Doctorando en Ciencias Económicas de la Facultad de Cs. Económicas de la UNC. Profesor Regular Adjunto de la Cátedra de Política Económica Argentina y Profesor Adjunto de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Cs. Económicas de la UNC. Profesor Titular de la Cátedra de Teoría de los Sistemas Fiscales de la Especialización en Tributación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Cs. Económicas de la UNC. Profesor Titular del Seminario Problemas Actuales de Investigación en Economía de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de FAMAF-UNC. Director del Plan Fénix Córdoba (UNC, UNVM y UNRC).

Comisión de Educación: Adela Coria

Doctora en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas (CINVESTAV, México, DF). Magister en Investigación Educativa con Orientación Socio-Antropológica del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Directora del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Profesora Titular de la Cátedra Didáctica General de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Legisladora Provincial Mandato Cumplido (2007-2011). Fue coordinadora de Áreas Curriculares de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente y Asesora de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación.

Comisión de Estado y Administración Pública: Marcelo Nazareno

Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Magíster en Administración Pública y Licenciado en Historia. Profesor titular de Teoría Política, Democracia y Estado argentino en la Facultad de Ciencias Sociales y Profesor Adjunto en Teoría Política de Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Vocal Titular de la SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político). Director del Doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. Director del Proyecto de investigación Procesos políticos y hegemonía en América Latina, SEICYT UNC. Entre otras publicaciones: Elecciones y distribución territorial del gasto en la política subnacional argentina. El caso de Córdoba, 1998-2007.

Comisión de Inclusión y Desarrollo Social: Eliana López

Magister en Ciencias Sociales con mención en Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Cs. Sociales de la UNC. Doctoranda en Administración y Políticas Públicas de la Facultad de Cs. Sociales de la UNC. Profesora de la Cátedra de Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención I y Profesora Asistente de la Cátedra de Teoría y Análisis de las Desigualdades Sociales de la Facultad de Cs. Sociales de la UNC. Miembro del Equipo de Investigación sobre Juventudes. Coordinadora del Área de Ingreso y Permanencia de la Secretaría Académica de la Facultad de Cs. Sociales de la UNC. Ex Directora de Inclusión Social y Ciudadanía Estudiantil de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC.

Sub-comisión de Niñez y Adolescencia: Marycel Segovia

Abogada de la Facultad de Derecho de la UNC. Postgrado de Profundización de Derechos del Niño y Políticas Sociales de la Facultad de Derecho de la UNC y UNICEF. Docente Adscripta en la Cátedra de Criminología y Docente Invitada en el Seminario Opcional Derechos de Niños y Niñas y Políticas Públicas de Infancias en la Facultad de Derecho de la UNC. Presidenta del SEHAS (Servicio Habitacional y de Acción Social). Coordinadora del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Integrante del Consejo Provincial de Niñez de la Provincia de Córdoba. Integrante del Consejo Municipal de Niñez de la ciudad de Córdoba. Asesora de los Equipos Técnicos Municipales del Sistema Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes en las ciudades de Córdoba, Jesús María y Unquillo (2012-2016).

Comisión de Juventudes: Clara Freytes

Referente de la Juventud Peronista en La Cámpora Córdoba. Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.

Comisión de Mujeres y Géneros: Ana Morillo

Licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Integrante del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Integrante de la Comisión de Salud Integral de la Mujer de la Dirección de Atención Primaria a la Salud de la Municipalidad de Córdoba. Integrante de la Comisión Directiva de Católicas por el Derecho a Decidir. Activista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Articuladora Nacional de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Integrante de la Comisión Directiva del SUOEM. Integrante de la Comisión de Género del SUOEM.

Comisión de Política Exterior Soberana: Silvina Irusta

Doctora en Ciencia Política por la UNC. Tesis de Doctorado: “El discurso latinoamericano sobre integración regional: construcción hegemónica y nuevas identidades democráticas”. Licenciada en Ciencia Política del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM. Profesora Adjunta de la Cátedra de Fundamentos de la Ciencia Política y de la Cátedra de Análisis Político del Instituto A-P de Cs. Sociales de la UNVM. Investigadora Categoría III. Áreas de Investigación: procesos políticos de América Latina, pensamiento crítico latinoamericano, democracia, desarrollo e integración regional en América Latina. Se desempeñó como Profesora Adjunta de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Brasil).

Comisión de PYME: Humberto Spaccesi

Empresario PYME. Presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Provincia de Córdoba (APYME). Pro-Secretario de APYME Nacional. Integrante del Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ex Director de Habitat Popular de la Municipalidad de Córdoba. Ex Director de Reciclado de la Municipalidad de Córdoba.

Comisión de Ruralidad: Horacio Britos

Doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Cs. Agropecuarias de la UNC. Coordinador del Área Norte de Córdoba de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue Consultor de la Convención de Naciones Unidas para la Desertificación y las Sequías. Ex Asesor de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Sec. de Agricultura Familiar. Ex Asesor de la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias. Integró la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (2008-2010). Consultor Ambiental de la Agencia Córdoba Ambiente de la Provincia de Córdoba (2006-2007). Integrante del Movimiento Campesino Córdoba en el Movimiento Nacional Campesino Indígena - Somos Tierra.

Comisión de Salud: Gustavo Irico

Médico Ginecólogo. Profesor en la Cátedra de Clínica Ginecológica, Hospital de Clínicas de la UNC. Director de la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Consultor de la Revista Nacional de Morfología. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Sub-comisión de Salud Mental: Gabriela Treber

Licenciada en Psicología de la UNC. Especialista en Salud Social y Comunitaria de la Universidad Católica de Córdoba. Maestranda de la Maestría de Psicología Clínica de la Universidad Siglo XXI. Ex Presidenta del Colegio de Psicólogos de Córdoba (2017-2019). Integrante del Forum Infancias Córdoba. Formó parte de los Equipos Interdisciplinarios del Programa Médicos Comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación y del Servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico del Niño Jesús.

Comisión de Trabajo: Carmen Nebreda

Profesora de Lengua y Literatura. Diputada Nacional Mandato Cumplido (2009-2013). Legisladora Provincial Mandato Cumplido (2015-2019). Ex Presidenta de la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo de la Nación (2013-2015). Ex Vocal del Consejo Provincial de la Mujer (2015-2019). Ex Secretaria General de la CGT Regional Córdoba (2004-2010). Ex Secretaria General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (2002-2008).

Comisión de Turismo: Natalia Molina Ahumada

Doctora en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Magister en Partidos Políticos del CEA-UNC. Especialista en Turismo Alternativo del CEA-UNC. Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas de FLACSO. Postgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación de FLACSO. Posgrado en Organizaciones Sociales y Tercer Sector de FLACSO. Profesora Adscripta de la Cátedra de Introducción a la Ciencia Política y de la Cátedra de Fundamentos de la Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Presidenta de la Asociación Civil Warani.