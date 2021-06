A fines de Julio tienen que definirse las Listas de Candidatos para las Elecciones Legislativas del año en curso y por este motivo se avecina un tiempo en el que todos los temas y acontecimientos tendrán tinte político.

En Juntos por el Cambio acordaron crear una Mesa para definir la estrategia electoral, sobre todo porque necesitan tratar de lograr la unidad y evitar así las PASO. Esta tarea no será sencilla porque ya algunos han adelantado sus aspiraciones y esto va a generar choques y conflictos entre los actores. Macri está devaluado electoralmente pero confía en que lograra acuerdos con los Radicales, Larreta y Vidal van a tratar de afirmar su poder interno concentrándose en CABA y en Provincia de Buenos Aires y Bullrich jugará sus cartas convencida de tener vuelo propio y de que tiene una factura por cobrar por haber sido quien puso la cara en todas las confrontaciones con el Oficialismo.

El otro capítulo lo constituyen los Radicales que confían en que sus estructuras partidarias volverán a sustentar las aspiraciones de los líderes del PRO y esto permitirá que Cornejo, Negri y Lousteau, piloteen acuerdos en los armados de las Listas. Esto resultará fácil porque se sienten seguros y confiados en el cambio ideológico ocurrido en el Radicalismo en los últimos años, y que poco a poco los ha situado a la izquierda de Espert y a la derecha del PRO. Todos ellos, incluso con el propio Espert incorporado a futuros acuerdos, piensan que podrían poner límites a Larreta, sobretodo en las Provincias donde predominan Macri y los líderes Radicales.

La Oposición ha comenzado tempranamente la carrera por las candidaturas y va a tener que dirimir sus diferencias en un marco social y político atípico que no tendrá mucha tolerancia con las peleas internas y menos aún si toman estado público. Hoy los Argentinos tienen otros temas más importantes que les preocupan. Pobreza, comercios que no arrancan por las restricciones, aumentos de contagios y muertes por la pandemia, precios que suben y dineros que no alcanzan. Estos temas predominan en la comunidad y si los políticos aparecen peleando por espacios en las listas, lo que ocurrirá es que se va a profundizar el divorcio entre los dirigentes y las necesidades cotidianas de la gente.

Para la gente común hoy los temas son los controles de precios, la distribución de las vacunas, la apertura de negocios en general, los aumentos de los salarios en las paritarias, y la ayuda social. De los demás temas se lee y se habla mucho en las Redes Sociales pero no constituyen lo verdaderamente importante, porque lo importante es que los Políticos digan cómo y cuándo saldremos de la crisis económica y sanitaria que vivimos. Todo lo demás es secundario. El Oficialismo parece haberlo entendido pero la Oposición aun no da señales de comprenderlo. Al menos no por ahora.