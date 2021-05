Reunión clave para definir nuevas restricciones ante el récord de contagios

Los impactantes datos que se registraron el martes en Argentina, con 35.543 contagios y 745 fallecidos -en ambos casos son las cifras más altas desde que comenzó la pandemia- , el gobierno se reunirá en la tarde de este miércoles con el comité de expertos que lo asesora, para delinear las nuevas restricciones que regirán desde el fin de semana.

El encuentro fue convocado a las 18.30, en el Salón Norte de Casa Rosada y estará encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aunque no se descarta que el presidente Alberto Fernández se sume a la reunión, ante la extrema preocupación que genera el avance del coronavirus en el país.

La situación de alerta no abarca solamente a la Ciudad y la Provincia. En las últimas horas creció la inquietud en el Gobierno por lo que está sucediendo en algunas provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde el número de contagios y muertes siguen en alza y los sistemas sanitarios tienen poco margen de respuesta.

Las medidas en análisis:

Las medidas del Gobierno se fijarán siempre de acuerdo con las zonas epidemiológicas y sanitarias que definió en el último DNU, cuando dividió el país en cuatro niveles: bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alerta epidemiológica.

Descartado por el presidente la vuelta a la Fase 1, -"la economía no lo soportaría" se dice off the record- se analizan diferentes medidas para contener la imparable segunda ola de Covid19, como por ejemplo, prohibir la circulación el fin de semana, una medida de altísimo impacto que sería un confinamiento total (salvo para trabajadores esenciales) para cortar con el relajamiento social que, entienden, ocurre por fuera de la jornada laboral.

“Los contagios no están en las fábricas ni en los trabajos que cumplen con los protocolos: se dan cuando la gente baja la guardia”, explican desde el gobierno central.

En cuanto a la educación, el gobierno nacional analiza mantener la prohibición de las clases presenciales en los distritos en alerta epidemiológica, donde incluye a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La novedad en este caso es que esta vez Rodríguez Larreta acataría esta restricción, que había resistida antes en la Corte Suprema, donde consiguió un fallo favorable.

En cuanto a la circulación nocturna, la Casa Rosada analiza la posibilidad de extender una hora más la restricción (desde las 19), hasta las 6, con excepción de los trabajadores considerados esenciales, pero aún no está definido, ya que algunos funcionarios alertan que eso podría generar mayores aglomeraciones en el transporte público.

El decreto mantendrá la autorización para que los gobernadores amplíen aún más esa franja horaria.

En las zonas del país donde hay "alto riesgo" de propagación del virus (un grado menos que la "alerta"), el virtual "toque de queda" regirá entre las 0 y las 6. Seguirán exceptuadas de esa restricción las zonas consideradas de baja incidencia viral. Queda por verse si avanza la idea del confinamiento de fin de semana.

En cuanto a la gastronomía, en AMBA los bares y restaurantes seguirían sin poder atender clientes en los salones interiores. Queda en discusión si se mantiene la hora de cierre a las 19 o a las 20 (desde ese momento, solo pueden atender en modalidad de entrega o “take away”).

Los comercios en las zonas de alta circulación viral, como el AMBA, los negocios no esenciales mantendrían un horario restringido entre las 6 y las 19. Los shoppings y centros comerciales seguirán cerrados, según las previsiones en el gobierno nacional, en la provincia y en la Ciudad. En casi todo el país se mantendrán cerrados los bingos y discotecas.

Las reuniones sociales en domicilios particulares seguirían con un máximo de 10 personas, salvo en las zonas en alerta epidemiológica. Respecto de las reuniones al aire libre en espacios públicos -que se permiten encuentros de hasta 10 personas- está en análisis poner alguna limitación más restrictiva, ya que los fines de semana se repiten las aglomeraciones en parques y áreas públicas.

El transporte público en el AMBA seguirá como hasta ahora: solo podrán usar colectivos, trenes y subtes aquellas personas que se dedican a actividades consideradas esenciales. La intención es sumar controles para que esto se cumpla.

Las actividades sociales, culturales y religiosas en los lugares de alto riesgo seguirán suspendidas. Continuará la prohibición de la apertura de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas; y la actividad en cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.

Los deportes también seguirían prohibidos en lugares cerrados (gimnasios, canchas techadas) y habrá limitaciones cuando se ejerciten al aire libre. Hay mucha discusión respecto del fútbol profesional, sobre todo a partir de la crisis de contagios que vive River Plate. La intención del Gobierno es que termine la Copa de la Liga (de acá a dos semanas) y que se celebre en el país como está previsto la Copa América de selecciones, en junio.

se mantendrán suspendidos en todo el territorio nacional los viajes grupales

Los mayores de 60 años y aquellos que presentan enfermedades que pueden agravar un cuadro de coronavirus seguirán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo. Es una de las medidas que rige para todo el país. Sobre este punto, desde el Gobierno aclaran: “Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueron dispensados ​​o dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social.

Por último, el cierre de fronteras, que rige hasta el 21 de mayo, se extenderá con el nuevo DNU.

Con información del Cronista, Clarín y La Nación