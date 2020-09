El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que ira a la Corte Suprema de la Nación contra la quita del 1% de la coparticipación que ayer anunció el presidente Alberto Fernández en medio de la revuelta policial en la provincia de Buenos Aires.

"La decisión que tomó el gobierno es inconstitucional por eso vamos a ir a la Corte Suprema para defender los derechos", afirmó el jefe de Gobierno en conferencia de prensa.

Rodríguez Larreta aseguró que la decisión del presidente Alberto Fernández fue "incolsulta e improvisada".

"Todos queremos resolver los problemas, pero cumpliendo las reglas de la democracia"

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo, ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Desde ese momento tuve 16 reuniones con el gobierno nacional, nunca me hablaron del tema, eso no es diálogo", remarcó el mandatario porteño.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justificó el traspaso de fondos durante el mandato de Mauricio Macri en relación al traspaso de la policía.