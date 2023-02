Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, oficializó su candidatura a presidente de la Nación en medio de las fricciones que atraviesa Juntos por el Cambio y de los cruces con su principal competidora dentro del espacio, Patricia Bullrich.

Este jueves publicó en sus redes sociales un video con un mensaje “anti grieta”, en relación a la confrontación que su espacio viene protagonizando desde hace años con el Frente de Todos.

"Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre", sostuvo.

“Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro 0 de la ruta 40, que es la ruta que une a toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite, no queremos más seguir siendo lo que somos, no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello, siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros”, comienza hablando en el video filmado en Santa Cruz.

Entre algunas de las frases del mandatario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó: “Los argentinos estamos hartos de la grieta. El que usa la grieta, es un estafador”.

"Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan?”, argumentó.

“Yo sí, yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba, un país donde la educación sea intocable, un país donde se produzca en todos los rincones, un país que sea un orgullo desde donde lo mires, un país con sentido común donde todos apuntemos para el mismo lado”, prosiguió.

“A mi muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen pero que se mantengan en el tiempo, porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, concluyó.

Por su parte Bullrich criticó la estrategia que su compañero de espacio usó para lanzarse en la campaña y que el “país va a salir adelante con una persona de caracter, no con tibios”.