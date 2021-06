Así lo deslizó el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov, que propuso al gobierno nacional “la construcción de una central nuclear grande. Una segunda opción es la construcción de reactores medianos y como tercera opción una central nuclear flotante”. En este sentido el diplomático dijo que “Rusia es un país de altas tecnologías y que desde hace varias décadas está en el mercado de la energía. Nuestras centrales son muy seguras y eficaces, como la vacuna Sputnik”, remarcó.

Se trata de un proyecto viejo, que nació hace dos décadas, sin embargo las negociaciones se afianzaron en los últimos meses.

En diálogo con La Perra Vida por Radio Universidad el exsecretario de energía atómica, Julian Gadano, expresó que los vínculos “vienen de hace muchos años. Como heredera de la Unión Soviética es un jugador importante en materia nuclear. Tienen una empresa pública llamada Rosatom. Es muy prestigiosa en los mercados de las Centrales nucleares de potencia para generar energía eléctrica. En el mundo no son muchos los vendedores de energías nucleares; las americanas, francesas, coreanas, chinas y rusas. En este sentido hay que decir que son muy buenas, pero uno puede elegir tener energía nuclear o no. Esa es otra discusión, pero son tecnológicamente muy probadas.”, aclaró el especialista en energía nuclear.

Gadano agregó que la discusión tiene que ver con la tecnología por el modelo de negocio que tienen los rusos. Se trata de Centrales nucleares llamadas llave en mano. “No es muy tentador para Argentina. Ellos construyen, operan y venden la electricidad. Eso puede ser bueno para un país que no tiene energía nuclear pero no para el país que tiene desarrollo propio. Argentina aunque no es potencia, juega en primera. Quiere que le transfieran tecnología para poder operar. Tiene derecho a pretender.” manifestó el exsecretario de energía nuclear.

Al referirse al actual esquema energético del país Julian Gadano aseguró que hay que abaratar los costos de la generación de la energía y de esta manera bajar las tarifas. “Argentina tiene que discutir su patrón energético y avanzar. Tiene suerte porque tiene una matriz muy diversificada. Tiene gas, es fósil pero es el que menos efecto invernadero tiene, hay viento, sol, ríos y lagos y también tecnología nuclear. Es una matriz diversificada. Deberíamos estar exportando energía” explicó el exfuncionario.

Centrales nucleares como las proyectadas son cuestionadas por distintas razones. La más potente es la ambiental. Actualmente hay una sola central nuclear flotante en el mundo. Es rusa y cuenta con una potencia conjunta de 70 megavatios y 50 gigacalorías. Greenpeace la denominó la “Chernobyl flotante”.

En este punto el experto mencionó que ya ha pasado mucho tiempo desde “Chernobyl” y que aquella “Central no tiene nada que ver con lo que se construye hoy en día. Ni en Rusia, ni fuera de Rusia, tampoco en otros países del mundo. Pero aclaró que es necesario el debate. Discutir si vale la pena o no tener Centrales nucleares de gran porte o tener más de las que tenemos.”, finalizó.