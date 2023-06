Las elecciones provinciales y municipales en San Luis cerraron este domingo a las 18 en toda la provincia. Los favoritos a ser el próximo gobernado electo son: Jorge Fernández, aliado de Alberto Rodríguez Saa, y Claudio Poggi, aliado de Juntos por el Cambio y aliado de Adolfo Rodríguez Saá.

A las 22.30 horas, el escrutinio en la provincia avanza lento y ambos candidatos no se sacan ventaja. Desde Cambia San Luis, espacio encabezado por Poggi, ya se han adjudicado la victoria. Sin embargo, hasta el momento, lo escrutado indica un 50.14% a 49% a favor del lema Unión por San Luis del oficialismo.

Los comicios se desarrollaron con normalidad y votó alrededor del 70% del padrón electoral, según detalló la Secretaría Electoral Provincial.

En la provincia cuyana se aplica el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, conocido como Ley de Lemas, donde más de 5500 candidatos compitieron por los cargos de gobernador y vice, intendentes, concejales y legisladores, estableciendo un récord en la historia de la provincia cuyana.

En esta elección, cada coalición política que se presentó fue considerada un lema, y estuvo integrada por varios sub lemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición. El sub lema ganador será aquel que dentro del lema más votado, obtenga la mayor cantidad de votos.

La coalición “Unión por San Luis”, promovida por el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá, presentó alrededor de 150 sub lemas para la gobernación. Su candidato principal es Jorge Fernández, quien hasta hace poco fue integrante del Superior Tribunal de Justicia provincial. Fernández se presentó con el sub lema “Celeste Unidad” y tiene como candidata a vicegobernadora a la senadora nacional, Eugenia Catálfamo.

Por este espacio, también se postuló Mariela Cros con el sublema “Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo”; el actual ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con “Blanca Azul y Blanca”; y Diego González, con “Modelo Productivo”.

Por otro lado, el lema “Cambia San Luis” de Juntos por el Cambio, presentó a Claudio Poggi como su principal candidato para la gobernación, con el sub lema “Avanzar". Además se presenta el ex Intendente de VIilla Mercedes Eduardo Mones Ruiz (padre del actual vicegobernador) por el sublema "Encuentro Multisectorial". La coalición opositora presentó 37 sub lemas y cuenta con el aval del ex mandatario provincial y actual senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, enfrentado con su hermano.