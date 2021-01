Casi sin certezas, el tiempo pasó y de su muerte sólo queda una trunca investigación para saber qué sucedió. Este 18 de enero de 2021 se cumplen seis años de una de las muertes más investigadas y polémicas en la historia Argentina.

Alberto Nisman fue durante casi dos décadas integrante de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelí en Argentina (AMIA), que logró escasos avances y donde sólo se concretó un juicio, a cargo del juez Juan José Galeano, con posterioridad declarado nulo al comprobarse falso testimonio para acusar a integrantes de la Policía Bonaerense.

El funcionario judicial inició 2015 de vacaciones en Europa pero alguna situación lo hizo abandonar a su hija y volver al país, para luego realizar una denuncia pública contra la presidenta Cristina Fernández, a quien acusó de entorpecer su investigación en el Memorándum con Irán, que había aprobado el Congreso y nunca se puso en práctica.

El lunes 19 de enero de 2015 estaba prevista su visita al Congreso, donde explicaría su compleja investigación, cargada de documentación. Pero un día antes fue hallado por su madre, Sara Garfunkel, sin vida en el baño de su departamento en Buenos Aires.

La cuestión tomó agenda pública con rapidez, entre acusaciones a los servicios de inteligencia del gobierno kirchnerista y manifestaciones públicas con la leyenda "Yo soy Nisman", que se fueron apagando cuando fueron tomando estado público tanto cuestiones personales como una cuenta no declarada en Estados Unidos a nombre de familiares y allegados, de la cual era apoderado.

Desde las pruebas que comprueban su suicidio, hasta informes de Gendarmería Nacional y el convencimiento de la Cámara Federal de Buenos Aires que hablan de un asesinato, las respuestas aún están pendientes.

El único imputado, aunque alejado de culpabilidad, es quien fue su asesor informático, Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma que finalmente puso fin a su vida unas horas antes del hecho.

Embargaron bienes y cuentas a la madre y hermana de Alberto Nisman

El hecho tuvo tanto impacto que Netflix lanzó una miniserie de 8 capítulos lanzado el pasado 1 de enero de 2020. La serie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada “El fiscal, la presidenta y el espía”, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso.