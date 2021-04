El gobernador Juan Schiaretti encabezó un acto en la ciudad de Río Cuarto, donde se negó a comentar y dar precisiones sobre las nuevas medidas de restricción anunciadas el miércoles por el presidente Alberto Fernández, para frenar los casos de coronavirus en la segunda ola. Sin embargo, el mandatario provincial defendió en su discurso la autonomía provincial.

“En Córdoba somos de hacer más que de hablar. Esta es la impronta, la autonomía que siempre mostró Córdoba. Esa manera de actuar es la que nos ha permitido progresar, producir, defender lo nuestro ”, afirmó Schiaretti este jueves según publica La Voz.

El gobernador indicó “que en el siglo XIX, en momentos en que el gobierno de Córdoba quiso mandar una intervención a Río Cuarto, desde la ciudad se le dijo ´acá no entra nadie, este es el Imperio´, con una vocación de defensa de lo que es de la ciudad ”. “Eso está metido en el alma de Río Cuarto y también en el alma de Córdoba. Sin pelearnos con nadie, sin alzar la voz contra nadie ”, sostuvo Schiaretti.

El mandatario envió una clara señal a La Rosada: “Tengan la absoluta certeza queridos habitantes de esta ciudad que es la capital agroalimentaria de la Provincia, que este gobierno va a estar siempre al lado de los productores, de los empresarios, de los trabajadores y del intendente para que el imperio del sur cordobés siga progresando y brille como se merece ”, finalizó el gobernador.

Lo anunciado por el presidente Fernández anoche, incluye restricciones para circulación y actividades no esenciales entre las 20 y las 6 de la mañana; el retorno a las clases virtuales por dos semanas en todo el sistema escolar; la apertura de comercios sólo entre las 9 y las 19 horas y la vuelta a la modalidad de atención nocturna con take away o delivery para los locales gastronómicos.

Además, se suspenden todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se realicen en lugares cerrados.

Por otra parte, el primer mandatario aseguró que las distintas Fuerzas de Seguridad federales como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria, participarán en operativos conjuntos para controlar que las nuevas medidas se cumplan.

Además, personal de las Fuerzas Armadas colaborarán con los diferentes operativos sanitarios.

En Córdoba

De mantenerse la postura del gobernador Juan Schiaretti, en la provincia de Córdoba no habrá cambios en las medidas ya vigentes y por lo tanto sólo se mantendrá restringida la circulación y la actividad nocturna entre las 0 y las 6 de la madrugada de lunes a viernes y entre la 1 y las 6 los sábados, domingos y feriados.

Además, las escuelas mantendrán el sistema mixto de presencialidad y virtualidad alternando una semana cada sistema con el mecanismo de “burbujas sanitarias” en cada curso.