La Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, Alejandra Torres, estuvo invitada en el piso de la Crónica Matinal por Canal 10 donde contó cuáles son los objetivos de la gestión de Martín Llaryora.

La funcionaria, primeramente, hizo mención a la caída del sistema de Movypark este viernes. “Esto ha sido una eventualidad, nosotros estamos con una tarea muy fuerte con los equipamientos tecnológicos con los fines de dar respuesta avanzando en este incipiente pero desafiante proceso de modernización que Martín (Llaryora) ha comenzado desde el día que asumió”.

Dejó la tranquilidad que la Municipalidad, por este inconveniente, no aplica multas ni sanciones.

“Estamos a full, intentando revertir años en los que no se hizo nada”,expresó Torres.

Reempadronamientos de taxistas y remiseros

La funcionaria también habló del proceso de reempadronamiento de taxistas y remiseros de la ciudad.

“Durante años parecía que esto no se podía hacer, que traía muchos problemas, que tenía problemas legales y, en definitiva, se hizo el empadronamiento a una velocidad increíble”, dijo.

Ahora, detalló, cada unidad tiene un GPS para saber a dónde están y la identificación de quién es la persona que está haciendo el traslado.

“Parece que no estamos haciendo nada pero no es así. Entramos y tuvimos que pulir las bases. Yo no puedo empezar un proceso de modernización si no tengo bases limpias que puedan dialogar entre ellas para poder mejorar el servicio y la atención al ciudadano”, explicitó.

Córdoba, una 'smartcity'

En la entrevista la funcionaria detalló a qué se refiere la idea de que Córdoba sea una “smartcity”, visión de esta gestión: “Es una ciudad sostenible, una ciudad amigable, que se ocupe del vecino”, dijo.

Y amplió: “Se trata de una ciudad preocupada por el medio ambiente, por el vecino, por la celeridad de los trámites, por la ausencia de discrecionalidad, por la salud del vecino, por la mejora continua de la infraestructura”.

Sobre la relación con el gremio, Torres comentó que esta tarea de “modernizar implica revisar procesos. Los empleados son los primeros que entienden que el cambio es para bien. Ellos son dueños de ese proceso”.

En ese contexto, contó, que se encuentran revisando la atención al vecino y la guía de trámites para que el vecino sepa qué documentación tiene que presentar o qué documentación la Municipalidad no debe pedirle al vecino porque puede conseguirlo por medio de otra base de datos. “Hacerle un cariño al vecino”.